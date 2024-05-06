Кабмин обнародовал данные о заработных платах премьера и вице-премьеров за апрель 2024 года. Об этом сообщил Правительственный портал.
Кабмин обнародовал зарплаты топ-чиновников. Кто получил больше всего
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Кто и сколько получил
Фактически полученная зарплата премьер-министром Денисом Шмыгалем составила 77404 грн.
Начисленная заработная плата — 96 155 грн, в том числе:
- должностной оклад — 48 077 грн;
- заработная плата за время командировки — 48 077 грн.
Сумма удержанных налогов составила 18750 грн.
Фактическая зарплата первого вице-премьер-министра — министра экономики Юлии Свириденко составила 72207 грн.
Начисленная заработная плата — 89 698 грн, в том числе:
- должностной оклад — 43 706 грн;
- заработная плата за время командировки — 34 965 грн;
- помощь по временной нетрудоспособности за счет организации — 11 026 грн;
Сумма удержанных налогов составила 17 491 грн.
Фактически полученная заработная плата вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной составила 80 842 грн.
Начисленная заработная плата — 100 425,70 гривны, в том числе:
- должностной оклад — 83 042 грн;
- заработная плата за время командировки — 1 7 382 грн.
Сумма удержанных налогов составила 19583 гр.
Вице-премьер-министр — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук фактически получила 77 404 грн.
Начисленная заработная плата — 96 155 грн, в том числе:
- должностной оклад — 65 560 грн;
- заработная плата за время командировки — 30 594 грн.
Сумма удержанных налогов составила 18750 грн.
Фактически полученная зарплата вице-премьер-министром Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым составила 77 404 грн.
Начисленная заработная плата (должностной оклад) составила 96 155 грн. Сумма удержанных налогов составила 18750 грн.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков фактически получил 77404 грн.
Начисленная заработная плата — 96 155 грн.
- должностной оклад — 74 301 грн;
- заработная плата за время командировки — 21 853 грн.
Сумма удержанных налогов составляла 18750 грн.
Фактически полученная заработная плата министром Кабинета Министров Олегом Немчиновым составила 72196 грн.
Начисленная заработная плата — 178 914 грн, в том числе:
- должностной оклад — 87 413 грн;
- отпуск — 2 780 грн;
- материальная помощь на оздоровление — 84350 грн;
- заработная плата за время командировки — 4 370 грн.
Сумма удержанных налогов составляла 34888 грн.
Государственный секретарь Кабинета Министров Александр Ярема фактически получил 110128 грн.
Начисленная заработная плата — 136 806 грн, в том числе:
- должностной оклад — 71 010 грн;
- надбавка за ранг — 800 грн;
- надбавка за выслугу лет — 25730 грн;
- надбавка за работу с секретными документами — 18 379 грн;
- заработная плата за время командировки — 20 885 грн.
Сумма удержанных налогов составила 26677 грн.
Фактически полученная зарплата первым заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины Константином Марьевичем составила 82 357 грн.
Начисленная заработная плата — 102 307 грн, в том числе:
- должностной оклад — 87 301 грн;
- надбавка за ранг — 800 грн;
- надбавка за выслугу лет — 14206 грн.
Сумма удержанных налогов составляла 19949 грн.
Фактически полученная зарплата заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Олегом Войтовичем составила 99735 грн.
Начисленная заработная плата — 123 894 грн, в том числе:
- должностной оклад — 67 459 грн;
- надбавка за ранг — 800 грн;
- надбавка за выслугу лет — 22 698 грн;
- надбавка за работу с секретными документами — 13 095 грн.
- заработная плата за время командировки — 19 841 грн.
Сумма удержанных налогов составила 24159 грн.
Заместитель Государственного секретаря Кабинета Министров Павел Полянский фактически получил 92165 грн.
Начисленная заработная плата составила 114 491 грн, в том числе:
- должностной оклад — 87 301 грн;
- надбавка за ранг — 1000 грн;
- надбавка за выслугу лет — 26190 грн.
Сумма удержанных налогов составила 22325 грн.
Фактически полученная зарплата заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Игорем Яременко составила 102546 грн.
Начисленная заработная плата — 127 386 грн, в том числе:
- должностной оклад — 7575 396 грн;
- надбавка за ранг — 800 грн;
- надбавка за выслугу лет — 26190 грн;
- надбавка за работу с тайными документами — 1313 095 грн;
- заработная плата за время командировки — 11 904 грн.
Сумма удержанных налогов составила 24840 грн.
Фактически полученная зарплата заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Владимиром Федорчуком составила 102707 грн.
Начисленная заработная плата — 127 586 грн, в том числе:
- должностной оклад — 87 301 грн;
- надбавка за ранг — 1000 грн;
- надбавка за выслугу лет — 26190 грн;
- надбавка за работу с секретными документами — 13 095 грн.
Сумма удержанных налогов составляла 24879 грн.
Комментарии - 5
И что оказывается она (информация) доступна и не несет …гос тайны???
Понятно что это полный бред!
А вот когда журналист В. Сюмар. ставши депутатом, уже в 2016 году декларирует квартиру на Кропивницкого (вы же знаете где это). так это как-то никого не особо не волновало!
Ну, а с квартирой луценко юры, проблем нет? Список продолжать?
Меня лично всегда интересовало. ка парубий мог жить в квартире (купленную в 2017 году) на (бывшей) московской и слушать каждое утро ненавистные колокола Печерской Лавры?
Правда залишаються за кадром корупційні доходи цих ясновельможних панів і пані. А вони можуть сягати десятків або навіть сотень тисяч доларів на місяць. Тому свої офіційні зарплати вони могли б просто роздати дітям на цукерки чи віддати на благодійність і навіть не відчули б жодного дискомфорту.