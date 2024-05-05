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5 мая 2024, 10:18 Читати українською

Доверие к гривне: Украинцы приобрели ОВГЗ более чем на 60 миллиардов

По состоянию на конец апреля украинцы приобрели ОВГЗ более 60 млрд грн, втрое больше, чем было до войны, что свидетельствует о сохранении доверия к гривне. Об этом в эфире канала «Мы — Украина» сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный, передает Укринформ.

По состоянию на конец апреля украинцы приобрели ОВГЗ более 60 млрд грн, втрое больше, чем было до войны, что свидетельствует о сохранении доверия к гривне.
Фото:depositphotos

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Инвестиции в ОВГЗ

«Вклады населения в облигации внутреннего государственного займа по состоянию на конец апреля вдвое больше, чем были в начале 2023 года, и втрое больше, чем было до войны. Сегодня население разместило в облигациях внутреннего государственного займа более 60 млрд грн», — сказал Пышный.

Он отметил, что это определенный индикатор сохранения доверия к гривне в стране.

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Кроме того, депозиты в украинских банках в национальной валюте выросли почти на треть, а 97% этого прироста приходится на срочные депозиты на срок от 3-х месяцев.

«Это одновременно ресурс, который украинские банки могут и должны использовать для того, чтобы развивать кредитование бизнеса. И эта тема сейчас в особом фокусе Нацбанка. Мы разрабатываем стратегию развития и возобновления кредитования, ведь нам удалось обеспечить курсовую устойчивость, макрофинансовую стабильность, достаточный уровень капитала, операционную доходность банков, их достаточную ликвидность», — добавил глава Нацбанка.

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Напомним

С началом полномасштабной войны украинцы начали активно поддерживать государство через покупку военных ОВГЗ. В настоящее время эта поддержка является основным источником финансирования страны.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
Leonid Kramorenko
Leonid Kramorenko
5 мая 2024, 12:30
#
Заказушне інтерв'ю та відверта брехня про довіру до гривні. Так, дійсно у власності фізосіб ОВДП на суму ₴ 60,283 ярди. Але з них у гривневих паперах лише на ₴ 30,031 ярди, тобто менше половини. Всі інші ОВДП в основному в доларах і трохи в єврах. Вельми сумнівно, що такі показники свідчать про якусь особливу довіру до нацвалюти.
+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
5 мая 2024, 12:55
#
Я вже півтора роки отримую 27% річних при стабільному курсі. Якщо на кінець року курс буде меншим, ніж 60 грн за бакс, я все одно буду в плюсі. А при нинішньому курсі взагалі не погано виходить.
+
+6
bonv
bonv
5 мая 2024, 12:44
#
Більша довіра до гривні ніж до влади!
+
0
bonv
bonv
5 мая 2024, 12:44
#
Фото в тему: повсюдна зе-корупція.
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