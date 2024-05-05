Доверие к гривне: Украинцы приобрели ОВГЗ более чем на 60 миллиардов

По состоянию на конец апреля украинцы приобрели ОВГЗ более 60 млрд грн, втрое больше, чем было до войны, что свидетельствует о сохранении доверия к гривне. Об этом в эфире канала «Мы — Украина» сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный, передает Укринформ.

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Инвестиции в ОВГЗ

«Вклады населения в облигации внутреннего государственного займа по состоянию на конец апреля вдвое больше, чем были в начале 2023 года, и втрое больше, чем было до войны. Сегодня население разместило в облигациях внутреннего государственного займа более 60 млрд грн», — сказал Пышный.

Он отметил, что это определенный индикатор сохранения доверия к гривне в стране.

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Кроме того, депозиты в украинских банках в национальной валюте выросли почти на треть, а 97% этого прироста приходится на срочные депозиты на срок от 3-х месяцев.

«Это одновременно ресурс, который украинские банки могут и должны использовать для того, чтобы развивать кредитование бизнеса. И эта тема сейчас в особом фокусе Нацбанка. Мы разрабатываем стратегию развития и возобновления кредитования, ведь нам удалось обеспечить курсовую устойчивость, макрофинансовую стабильность, достаточный уровень капитала, операционную доходность банков, их достаточную ликвидность», — добавил глава Нацбанка.

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Напомним

С началом полномасштабной войны украинцы начали активно поддерживать государство через покупку военных ОВГЗ. В настоящее время эта поддержка является основным источником финансирования страны.