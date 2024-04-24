Минфин - Курсы валют Украины

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24 апреля 2024, 20:01 Читати українською

Главное за среду: в США окончательно одобрили помощь Украине, в бюджет поступил транш от ЕС на 1,5 млрд евро

Сенат США окончательно одобрил пакет помощи Украине

Сенат США вечером, 23 апреля, одобрил законодательный пакет, предусматривающий выделение почти $61 миллиарда дополнительной военной и экономической помощи Украине и союзникам. За законодательное предложение проголосовали 79 сенаторов, еще 18 проголосовали против.

Украина получила второй транш от ЕС на 1,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility

В госбюджет Украины поступил второй транш в рамках переходного финансирования в размере 1,5 млрд евро в соответствии с инструментом Европейского Союза Ukraine Facility.

Рада дала добро на создание в Украине «клуба белого бизнеса»

Верховная Рада одобрила за основу законопроект № 11084 о так называемом «клубе белого бизнеса».

Парламент сделал шаг к растаможке авто в «Дии»

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект № 10380 о таможенном оформлении автомобилей в «Действии». Граждане смогут подавать электронную таможенную декларацию через приложение, бизнес через портал.

Источник: Минфин
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