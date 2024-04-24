Главное за среду: в США окончательно одобрили помощь Украине, в бюджет поступил транш от ЕС на 1,5 млрд евро
Сенат США вечером, 23 апреля, одобрил законодательный пакет, предусматривающий выделение почти $61 миллиарда дополнительной военной и экономической помощи Украине и союзникам. За законодательное предложение проголосовали 79 сенаторов, еще 18 проголосовали против.
Украина получила второй транш от ЕС на 1,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility
В госбюджет Украины поступил второй транш в рамках переходного финансирования в размере 1,5 млрд евро в соответствии с инструментом Европейского Союза Ukraine Facility.
Рада дала добро на создание в Украине «клуба белого бизнеса»
Верховная Рада одобрила за основу законопроект № 11084 о так называемом «клубе белого бизнеса».
Парламент сделал шаг к растаможке авто в «Дии»
Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект № 10380 о таможенном оформлении автомобилей в «Действии». Граждане смогут подавать электронную таможенную декларацию через приложение, бизнес через портал.
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