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24 апреля 2024, 13:04 Читати українською

Парламент сделал шаг к растаможке авто в «Дии»

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект № 10380 о таможенном оформлении автомобилей в «Дии». Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект № 10380 о таможенном оформлении автомобилей в «Дии».

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Каким будет процесс растаможки

«Он убирает из процесса оценки автомобиля человеческий фактор. В общем, весь процесс растаможки будет онлайн. „Дия“ поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду», — пояснил он.

По словам чиновника, растаможка авто в «Дии» может быть показательным кейсом того, как меняется таможня, когда нет человеческого фактора.

Читайте: Растаможка авто в «Дии»: почему выиграют владельцы элитных авто и проигрывают покупатели «битков»

Граждане смогут подавать электронную таможенную декларацию через приложение «Дия», бизнес — через портал «Дия».

Подробно о растаможке

Воспользоваться растаможкой через «Дию» смогут все физические и юридические лица, а также уполномоченные ими лица.

Растаможить в «Дии» можно будет только легковые автомобили. Грузовики, прицепы, мотоциклы и другой транспорт придется оформлять, как раньше.

Стоимость авто (на которую затем начисляются таможенные платежи) будет оцениваться автоматически. В «Дии» уже есть калькулятор. Среди критериев оценки — год выпуска, тип двигателя, его объем.

К примеру, рассчитанная «Минфином» по этому калькулятору стоимость растаможки авто 2016 года выпуска с дизельным двухлитровым двигателем составила чуть более 110 тысяч гривен (акциз — 45 861 гривен, НДС — 64 206).

В актуальном законопроекте прописано, что стоимость авто в «Дии» будет оцениваться автоматически, отталкиваясь от цен на аналогичные новые машины с учетом понижающих коэффициентов в зависимости от возраста транспортного средства.

Например, для авто, выпущенного год назад, коэффициент составит 0,92, для двухлетнего — 0,7, трехлетнего — 0,64 и т. д.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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0
Kidav
Kidav
24 апреля 2024, 14:03
#
Як дія буде враховувати стан авто? якщо в нього наприклад пів задниці немає, якщои ніяк, ринок паде — бо перестануть биткі гоняти, а цілі машини вже в закупівлі дороще, у СТО також простій! корупцию прибрали, але і заробітки також!
+
0
bonv
bonv
24 апреля 2024, 14:03
#
Заживемо
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