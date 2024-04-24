Парламент сделал шаг к растаможке авто в «Дии»

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект № 10380 о таможенном оформлении автомобилей в «Дии». Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Каким будет процесс растаможки

«Он убирает из процесса оценки автомобиля человеческий фактор. В общем, весь процесс растаможки будет онлайн. „Дия“ поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду», — пояснил он.

По словам чиновника, растаможка авто в «Дии» может быть показательным кейсом того, как меняется таможня, когда нет человеческого фактора.

Читайте: Растаможка авто в «Дии»: почему выиграют владельцы элитных авто и проигрывают покупатели «битков»

Граждане смогут подавать электронную таможенную декларацию через приложение «Дия», бизнес — через портал «Дия».

Подробно о растаможке

Воспользоваться растаможкой через «Дию» смогут все физические и юридические лица, а также уполномоченные ими лица.

Растаможить в «Дии» можно будет только легковые автомобили. Грузовики, прицепы, мотоциклы и другой транспорт придется оформлять, как раньше.

Стоимость авто (на которую затем начисляются таможенные платежи) будет оцениваться автоматически. В «Дии» уже есть калькулятор. Среди критериев оценки — год выпуска, тип двигателя, его объем.

К примеру, рассчитанная «Минфином» по этому калькулятору стоимость растаможки авто 2016 года выпуска с дизельным двухлитровым двигателем составила чуть более 110 тысяч гривен (акциз — 45 861 гривен, НДС — 64 206).

В актуальном законопроекте прописано, что стоимость авто в «Дии» будет оцениваться автоматически, отталкиваясь от цен на аналогичные новые машины с учетом понижающих коэффициентов в зависимости от возраста транспортного средства.