Главное за вторник: Британия выделит Украине 500 млн фунтов, прогноз курса доллара от Минэкономики

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 23 апреля посетит Польшу, где объявит крупнейший пакет военной помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов. Дополнительное финансирование будет использовано для быстрой доставки срочно необходимых боеприпасов, средств противовоздушной обороны, беспилотников и инженерной поддержки.

В Минэкономики дали прогноз, каким будет курс доллара в конце 2024 года

Среднее значение курса в 2024 году составит 40,33 грн/доллар. В конце года курс вырастет до 41,67 грн/доллар.

Наличных денег в обращении снова стало больше. В НБУ назвали причины

В наличном обороте Украины на 1 апреля 2024 года находилось 780,3 млрд грн. Это всего на 16 млрд грн, или на 2,1% больше, чем на начало 2024 года (на 1 января 2024 г. — 764,4 млрд грн).

Биткоин выдохся после халвинга: как изменился криптопортфель «Минфина»