Наличных в обороте снова стало больше. В НБУ назвали причины

В наличном обороте Украины на 1 апреля 2024 года находилось 780,3 млрд грн. Это всего на 16 млрд грн, или на 2,1% больше, чем на начало 2024 года (на 1 января 2024 — 764,4 млрд грн). Об этом сообщает Нацбанк .

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С чем связан рост

Такие темпы роста наличных денег в обращении связаны с сезонными факторами.

Традиционно в I квартале года рядом с умеренным ростом происходит изъятие наличных из обращения, выпущенное в прошлые периоды.

Сколько банкнот в обращении

В наличном обороте находятся 2,7 млрд банкнот на общую сумму 773,2 млрд грн, а также 14,6 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7 млрд грн.

На одного жителя Украины на 1 апреля этого года приходилось: 66 банкнот и 179 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2024 — 66 и 177 соответственно).

Каких банкнот и монет больше и меньше в обращении

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет — номиналом 10 копеек (28,3% и 28,1% от общего количества обращения соответственно).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет — номиналом 10 гривен (4,6% и 1,5% от общего количества в обращении соответственно).

Динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста за I квартал 2024 приходился на банкноты номиналом 1 000 грн и монеты номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло почти в 1,1 раза (каждый) по сравнению с началом этого года.