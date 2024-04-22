Украина готова предоставить владельцам евробондов план по реструктуризации — Reuters
Главное за понедельник: план реструктуризации долга по евробондам Украины, изменение порядка предоставления валютных разрешений
Украина готова направить частным владельцам своих облигаций план по реструктуризации своего долга в $20 млрд на начало мая. Для Украины крайне важно заключить соглашение о реструктуризации долга до того, как в августе закончится двухлетняя заморозка платежей, согласованная с владельцами ее непогашенных международных облигаций.
Нацбанк изменил процедуру предоставления отдельных разрешений на валютные операции
Нацбанк изменил процедуру предоставления отдельных разрешений на проведение валютных операций при поступлении соответствующего ходатайства от Кабинета Министров.
Продажа валюты Нацбанком достигла максимума с начала года
Чистая продажа долларов Национальным банком на прошлой неделе увеличилась до максимального уровня с начала 2024 года — $695,1 млн.
Взлет курса доллара и евро: до каких пределов может подорожать валюта
Прошлая неделя прошла неудачно для гривны, которая девальвировала как на межбанке, так и на наличном рынке практически до уровней почти 40 гривен (межбанк) и более 40 гривен (наличный). И это изначально будет негативно влиять на настроения всех игроков валютного рынка Украины в ближайшие дни. Какие события определят работу валютообменного рынка и то, каким будет курс 22−26 апреля — в свежем прогнозе «Минфина».
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