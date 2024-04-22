Продажа валюты Нацбанком достигла максимума с начала года

Чистая продажа долларов Национальным банком на прошлой неделе увеличилась до максимального уровня с начала 2024 года — $695,1 млн. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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По данным регулятора, продажа валюты выросла с $377 млн, тогда как покупка совсем отсутствовала.

Официальный курс гривны по итогам недели ослаб на 21 копейку — с 39,5737 грн/$1 до нового минимума $39,7879 грн/$1. На наличном рынке курс гривны за неделю снизился существенно — на 43 копейки, до 40,05 грн/$1.

По итогам марта чистая продажа НБУ выросла до $1,788 млрд с $1,5 в феврале, однако с учетом скачка внешних поступлений до рекордного уровня почти в $9 млрд международные резервы выросли в марте сразу на 18% — до рекордного уровня в $43,76 млрд.

Нацбанк в январе снизил прогноз международных резервов Украины на конец 2024 года до $40,4 млрд. с $44,7 млрд. и до $42,1 млрд. с $45 млрд. на конец 2025 года.