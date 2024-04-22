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22 апреля 2024, 18:07 Читати українською

Нацбанк изменил процедуру предоставления отдельных разрешений на валютные операции

Нацбанк изменил процедуру предоставления отдельных разрешений на проведение валютных операций при поступлении соответствующего ходатайства от Кабинета Министров. Изменения вступили в силу с 20 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

Нацбанк изменил процедуру предоставления отдельных разрешений на проведение валютных операций при поступлении соответствующего ходатайства от Кабинета Министров.

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Если ранее обращения Кабинета Министров были ключевым основанием для принятия Нацбанком отдельного решения о предоставлении разрешения на проведение валютной операции, то теперь НБУ также будет в значительной степени ориентироваться на собственный анализ возможных последствий таких решений.

Национальный банк, в частности, будет принимать во внимание, согласуется ли предоставление отдельных разрешений на проведение валютных операций с:

  • целями обеспечения макроэкономической, финансовой и внешней стабильности;
  • стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

В пресс-службе Нацбанка объяснили, что изменения внесены с целью согласования нормативно-правовых актов с вступившим в силу с 19 апреля законом № 3624-ІХ. Кроме того, соответствующие обязательства НБУ взял на себя согласно положениям Меморандума об экономической и финансовой политике МВФ.

Напомним, что Кабмин своими распоряжениями от 6 и 13 февраля одобрил ходатайство НБУ с просьбой разрешить вывод валюты за границу компаниям Рината Ахметова, Андрея Веревского и Виктора Пинчука. Общая сумма, заявленная в таких ходатайствах, составляет более $1,8 млрд.

Почти во всех случаях украинские предприятия планируют перечислить валюту в пользу зарегистрированных за рубежом материнских компаний для выплат по евробондам или как возврат кредитов, предоставленных их дочерним предприятиям в Украине.

Источник: Минфин
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