Минфин - Курсы валют Украины

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18 апреля 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Ставки по депозитам и кредитам, курс доллара и замороженные активы рф

НБУ может снизить «учетку»: какие ставки по депозитам и кредитам увидим в конце весны

Заседание монетарного комитета Нацбанка состоится на следующей неделе. Большинство банкиров ожидает от этого заседания решения о снижении учетной ставки. Как они могут изменить депозитные предложения для вкладчиков, выяснил «Минфин».

В Конгрессе США обнародовали законопроект с помощью Украины на $61 млрд.

Палата представителей Конгресса США обнародовала новый законопроект с помощью Украины. Спикер Палаты Майк Джонсон рассчитывает, что за него проголосуют в субботу, 20 апреля.

Лагард выступила против конфискации и передачи Украине замороженных активов россии

Все предложения США по использованию более 260 млрд евро замороженных активов россии для финансирования военной помощи Украине нарушают международное право. Об этом заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Нацбанк снова поднял официальный курс доллара до максимума

Национальный банк Украины на 19 апреля установил курс доллара на уровне 39,6037 грн/$, что является новым историческим максимумом. В сравнении с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс доллара на 0,0586 грн. Выше курс доллара был всего 17 апреля — 39,5737 грн/$.

Страны G7 будут держать активы россии замороженными, пока не добьются выплат за ущерб, нанесенный Украине

Страны G7 будут держать активы россии замороженными, пока не добьются от нее выплат за ущерб, нанесенный Украине. Такое решение приняли министры стран «большой семерки» на встрече в Нью-Йорке.

Еврокомиссия анонсировала получение второго транша по Украине на следующей неделе

Украина на следующей неделе получит второй транш по согласованной программе макрофинансовой помощи Ukraine Facility от ЕС в размере 1,5 млрд евро. Об этом заявил генеральный директор Еврокомиссии по соседству и переговорам по расширению Герт-Ян Купман во время форума партнерства США и Украины.

Источник: Минфин
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