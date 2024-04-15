Минфин - Курсы валют Украины

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15 апреля 2024, 20:00 Читати українською

Доллар снова обновил максимум, Гонконг одобрил первые крипто-ETF: главное за понедельник

Безналичный курс доллара снова обновил максимум: 39,61 грн

Безналичный курс доллара обновил очередной максимум. Торговля на площадке Bloomberg 15 апреля завершилась на уровне 39,61 грн/$. Продажи доллара Нацбанком на межбанке сегодня оцениваются в объеме чуть менее $100 млн.

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Спрос инвесторов из материкового Китая на ETF оценивают в $25 млрд.

Где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии: данные ПФУ

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по средней пенсии на 1 апреля 2024 года. Всего в Украине насчитывается 10,2 млн. пенсионеров, а средняя пенсия составляет 5 743 гривен.

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Эта неделя на валютном рынке Украины пройдет очень напряженно, хотя и интересно. У бизнеса начинаются расчеты с бюджетом, неопределенность финансовой помощи США сохраняется. Какие еще события будут играть за и против гривны, и будут определять активность на валютном рынке 15−19 апреля — в свежем прогнозе «Минфина».

Источник: Минфин
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