Доллар снова обновил максимум, Гонконг одобрил первые крипто-ETF: главное за понедельник

Безналичный курс доллара обновил очередной максимум. Торговля на площадке Bloomberg 15 апреля завершилась на уровне 39,61 грн/$. Продажи доллара Нацбанком на межбанке сегодня оцениваются в объеме чуть менее $100 млн.

Гонконг одобрил несколько ETF на биткоин и Ethereum

Спрос инвесторов из материкового Китая на ETF оценивают в $25 млрд.

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