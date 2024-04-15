Безналичный курс доллара обновил очередной максимум. Торговля на площадке Bloomberg 15 апреля завершилась на уровне 39,61 грн/$.
Безналичный курс доллара снова обновил максимум: 39,61 грн
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Продажи доллара Нацбанком на межбанке сегодня оцениваются в объеме чуть менее $100 млн.
Напомним, что межбанк сегодня открылся в диапазоне 39,45−39,47 грн/$. Евро: 42,04−42,04 грн/евро.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 10
НО
Вынуждены они писать совсем другое :) Работа такая.
Малохольные дурачки, кризисов не знавшие.
Ничё. Запомнится.
Но нам упорно рассказывают сказочки про годовую инфляцию на Украине в 3,5%
Долар за офіційним курсом вперше перевищив позначку у 39 гривень 20 березня 2024 року.
А сьогодні вже 39,61 грн