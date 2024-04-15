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15 апреля 2024, 16:46 Читати українською

Безналичный курс доллара снова обновил максимум: 39,61 грн

Безналичный курс доллара обновил очередной максимум. Торговля на площадке Bloomberg 15 апреля завершилась на уровне 39,61 грн/$.

Безналичный курс доллара обновил очередной максимум.

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Продажи доллара Нацбанком на межбанке сегодня оцениваются в объеме чуть менее $100 млн.

Напомним, что межбанк сегодня открылся в диапазоне 39,45−39,47 грн/$. Евро: 42,04−42,04 грн/евро.

Читайте также: Нацбанк уменьшил продажу валюты на межбанке до $378 млн

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
+29
uiux
uiux
15 апреля 2024, 16:49
#
Гивнефилы, так у кого что с лицом?
+
+22
Dmitrik7
Dmitrik7
15 апреля 2024, 17:01
#
Лица то у них такие же как и у всех.
НО
Вынуждены они писать совсем другое :) Работа такая.
Малохольные дурачки, кризисов не знавшие.
Ничё. Запомнится.
+
+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
15 апреля 2024, 16:50
#
Не очкуй те…🚾 🗽40.00🗽 грн… 1,💲💲💲 убитый Енот🦝…всех 🎪ждёт… Дальше будет дороже…💰💰💰💰🕛🕛🕛🕛🕛🕛🕛🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🔥🔥🔥🔥🔥🌋🌋🌋🌋🌋🌡️🏦🏦🏦🏦🏦👀👀👀👀👀👀👀👀
+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
15 апреля 2024, 16:58
#
Если вам ещё не много не сорок можно прикупить пару лимонов.
+
+30
Prya
Prya
15 апреля 2024, 17:09
#
Это еще совсем недорого, полагаю. Лучшее, конечно, впереди
+
+39
Lolik1837
Lolik1837
15 апреля 2024, 17:22
#
За полтора месяца-два месяца доллар скаканул процентов на 4−5%
Но нам упорно рассказывают сказочки про годовую инфляцию на Украине в 3,5%
+
0
Mini Mi
Mini Mi
15 апреля 2024, 18:42
#
Угу, вот только цены выросли вдвое за два года
+
0
bonv
bonv
15 апреля 2024, 17:45
#
Гірше ж точно не буде? © По приколу рекорди? ©
+
0
bonv
bonv
15 апреля 2024, 17:46
#
Побито ще один невеселий рекорд — офіційний курс уперше в історії перевищив 39 гривень, ніколи Нацбанк не давав так багато гривень за однодоларову американську банкноту.
Долар за офіційним курсом вперше перевищив позначку у 39 гривень 20 березня 2024 року.
А сьогодні вже 39,61 грн
+
0
Mini Mi
Mini Mi
15 апреля 2024, 18:42
#
Самое время вложиться в гривневые овгз
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