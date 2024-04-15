Безналичный курс доллара снова обновил максимум: 39,61 грн

Безналичный курс доллара обновил очередной максимум. Торговля на площадке Bloomberg 15 апреля завершилась на уровне 39,61 грн/$.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Продажи доллара Нацбанком на межбанке сегодня оцениваются в объеме чуть менее $100 млн.

Напомним, что межбанк сегодня открылся в диапазоне 39,45−39,47 грн/$. Евро: 42,04−42,04 грн/евро.

Читайте также: Нацбанк уменьшил продажу валюты на межбанке до $378 млн