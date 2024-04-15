Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по средней пенсии на 1 апреля 2024 года. Всего в Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляет 5 743 гривен. Об этом говорится в данных ПФУ.
Где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии: данные ПФУ
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Где самые высокие пенсии
Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве — 7 848 гривен. Далее следуют Ровенская (7205 гривен), Донецкая (7017 гривен), Луганская (6525 гривен) и Днепропетровская области (6333 гривен).
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Самые низкие пенсии
Самые низкие пенсии в Тернопольской (4400 гривен), Черновицкой (4598 гривен) и Закарпатской (4616 гривен) областях.
Источник: Минфин
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