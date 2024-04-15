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15 апреля 2024, 10:00 Читати українською

Где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии: данные ПФУ

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по средней пенсии на 1 апреля 2024 года. Всего в Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляет 5 743 гривен. Об этом говорится в данных ПФУ.

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по средней пенсии на 1 апреля 2024 года.
Фото:depositphotos

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Где самые высокие пенсии

Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве — 7 848 гривен. Далее следуют Ровенская (7205 гривен), Донецкая (7017 гривен), Луганская (6525 гривен) и Днепропетровская области (6333 гривен).

Читайте: 51% пенсионеров в Украине получают пенсии меньше 4000 грн — Опенадатабот

Самые низкие пенсии

Самые низкие пенсии в Тернопольской (4400 гривен), Черновицкой (4598 гривен) и Закарпатской (4616 гривен) областях.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Rubi0
Rubi0
15 апреля 2024, 11:13
#
А в Ровненской области что заводы Илона Маска? Какой-то явный перекос, бо что слабо вериться что копатели янтаря и сборщики голубики хоть 1 грн ЕСВ платили
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