Где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии: данные ПФУ

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по средней пенсии на 1 апреля 2024 года. Всего в Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляет 5 743 гривен. Об этом говорится в данных ПФУ.