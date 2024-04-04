Главное за четверг: Как заработать на золоте, недвижимость в марте и monobank 2.0

Один из соучредителей monobank Олег Гороховский анонсировал обновленную версию мобильного приложения — monobank 2.0.

Золото снова обновило исторический рекорд: можно ли еще заработать на волне роста

3 апреля стоимость золота впервые превысила 2300 долларов за унцию, продолжив свое недельное ралли. С начала 2024 года металл подорожал уже почти на 11%… Как долго будет продолжаться эта волна роста, нет ли признаков перегрева на рынке и стоит ли еще вкладываться в благородный металл, разберем подробнее.

Как украинскому бизнесу получить грант или дотацию от ЕС

С начала этого года ЕС запустил сразу несколько программ поддержки украинского бизнеса. Можно рассчитывать на сумму от 10−30 тысяч евро, причем речь идет не о кредитах, а о дотациях и грантах, то есть возвращать деньги не придется. Но чтобы получить деньги, придется иметь дело с пресловутой европейской бюрократией.

Какие гривневые ОВГЗ следует приобрести в апреле и что происходило с облигациями в марте (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о: доходности ОВГЗ в гривне, марте на рынке ОВГЗ, которые гривневым ОВГЗ стоит приобрести в апреле, прогноз курса доллара и евро на период с 4 по 10 апреля.

Недвижимость в марте: что строят, продают и сколько стоит аренда

DIM.RIA выпустил аналитический отчет о состоянии украинского рынка недвижимости в марте 2024 года. В исследовании маркетплейс проанализировал состояние рынка новостроек, цены на жилье в Украине и столице. «Минфин» выбрал главное.