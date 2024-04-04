Минфин - Курсы валют Украины

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4 апреля 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Как заработать на золоте, недвижимость в марте и monobank 2.0

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Какие гривневые ОВГЗ следует приобрести в апреле и что происходило с облигациями в марте (видео)

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Недвижимость в марте: что строят, продают и сколько стоит аренда

DIM.RIA выпустил аналитический отчет о состоянии украинского рынка недвижимости в марте 2024 года. В исследовании маркетплейс проанализировал состояние рынка новостроек, цены на жилье в Украине и столице. «Минфин» выбрал главное.

Источник: Минфин
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