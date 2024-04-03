Минфин - Курсы валют Украины

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3 апреля 2024, 20:00 Читати українською

Главное за среду: дефицит бюджета превысил 100 млрд, золото обновляет рекорды

Дефицит госбюджета в марте превысил 100 млрд грн — Госказначейство

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого квартала оценивается в 197 млрд грн, в том числе в марте он составил 103 млрд грн, свидетельствуют данные Госказначейства, пишет Forbes.ua.

НБУ работает над новыми буферами капитала и хочет учитывать в нормативах валютные ОВГЗ — регулятор объяснил требования ЕС

Для оживления рынка облигаций внутреннего госзайма Национальный банк сейчас прорабатывает вопрос продления срока учета рисковых валютных ОВГЗ с коэффициентом 0,5 для расчета нормативов достаточности капитала. Об этом НБУ сообщил в своем письме № 22−0005/253399 от 2 апреля 2024 года, посвященном внедрению новой структуры капитала банков.

Золото обновило рекорд: почему растут цены

Цены на золото 3 апреля продемонстрировали рекордный рост, поскольку опасения по поводу роста инфляции увеличили спрос на золото как инструмент хеджирования.

В Украине новая волна автобума: продавцы уже переписывают ценники

Несмотря на войну и проблемы в экономике, продажи автомобилей в Украине выходят на новые рекорды. «Минфин» разбирался, что происходит на авторынке, и какие машины сейчас можно выгодно купить.

Источник: Минфин
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