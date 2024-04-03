Цены на золото 3 апреля продемонстрировали рекордный рост, поскольку опасения по поводу роста инфляции увеличили спрос на золото как инструмент хеджирования. Удары украинских дронов по российским НПЗ усилили геополитические риски. Об этом пишет Reuters.
Золото обновило рекорд: почему растут цены
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Рост цен на золото
Спотовое золото подорожало на 0,3% до $2286,24 за унцию и достигло рекордного максимума в $2288,09 во время сессии. С 28 марта слитки последовательно достигали рекордных максимумов. Фьючерсы на американское золото выросли на 1,1% — до $2306,60.
«Золото продолжает получать потоки активов-убежищ, поскольку Украина продолжает атаковать российскую нефтяную инфраструктуру и игнорирует рост доходности американских облигаций и перспективы того, что ФРС не снизит ставки в июне», — сказал старший аналитик City Index Мэтт Симпсон.
Представители Федеральной резервной системы 2 апреля заявили, что, по их мнению, было бы «умно» трижды снизить ставки в этом году, даже несмотря на то, что недавние более сильные экономические данные посеяли сомнения инвесторов по поводу такого результата.
Данные этой недели показали, что производство США неожиданно возобновилось, а рост цен на сырье вызвал опасения, что инфляция может возобновиться.
«Поскольку цены на сырье в целом растут, это создает риски нового витка инфляции — поэтому, возможно, инвесторы хеджируются от инфляции», — сказал Симпсон.
Золото, которое используется для защиты от инфляции и как безопасная гавань во времена политической и экономической неопределенности, в этом году прибавило более 10,8%.
«Сейчас золото чувствует, что инфляция скорее движущей переменной, чем процентные ставки, и часть импульса также определяется спекулянтами, хедж-фондами и товарными фондами, которые начинают покупать золото всякий раз, когда их количественные системы дают им сигналы», — говорит аналитик Marex Эдвард Меир.
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