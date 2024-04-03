Золото обновило рекорд: почему растут цены

Рост цен на золото

Спотовое золото подорожало на 0,3% до $2286,24 за унцию и достигло рекордного максимума в $2288,09 во время сессии. С 28 марта слитки последовательно достигали рекордных максимумов. Фьючерсы на американское золото выросли на 1,1% — до $2306,60.

«Золото продолжает получать потоки активов-убежищ, поскольку Украина продолжает атаковать российскую нефтяную инфраструктуру и игнорирует рост доходности американских облигаций и перспективы того, что ФРС не снизит ставки в июне», — сказал старший аналитик City Index Мэтт Симпсон.

Представители Федеральной резервной системы 2 апреля заявили, что, по их мнению, было бы «умно» трижды снизить ставки в этом году, даже несмотря на то, что недавние более сильные экономические данные посеяли сомнения инвесторов по поводу такого результата.

Данные этой недели показали, что производство США неожиданно возобновилось, а рост цен на сырье вызвал опасения, что инфляция может возобновиться.

«Поскольку цены на сырье в целом растут, это создает риски нового витка инфляции — поэтому, возможно, инвесторы хеджируются от инфляции», — сказал Симпсон.

Золото, которое используется для защиты от инфляции и как безопасная гавань во времена политической и экономической неопределенности, в этом году прибавило более 10,8%.

«Сейчас золото чувствует, что инфляция скорее движущей переменной, чем процентные ставки, и часть импульса также определяется спекулянтами, хедж-фондами и товарными фондами, которые начинают покупать золото всякий раз, когда их количественные системы дают им сигналы», — говорит аналитик Marex Эдвард Меир.