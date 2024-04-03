НБУ работает над новыми буферами капитала и хочет учитывать в нормативах валютные ОВГЗ — регулятор объяснил требования ЕС

Для оживления рынка облигаций внутреннего госзайма Национальный банк сейчас прорабатывает вопрос продления срока учета рисковзвешенных валютных ОВГЗ с коэффициентом 0,5 для расчета нормативов достаточности капитала. Об этом НБУ сообщил в своем письме № 22−0005/253399 от 2 апреля 2024 года, которое посвящено внедрению новой структуры капитала банков.

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Над чем работает НБУ

Еще регулятор работает над требованиями по формированию буферов капиталов банков, и проинформирует о них подопечных за полгода-год до внедрения.

«Что касается активации буферов капитала, то соответствующие решения будут приниматься Национальным банком с учетом условий функционирования банковского сектора и обеспечения макроэкономической стабильности. НБУ будет сообщать банкам о дате начала формирования буферов консервации, системной важности и системного риска не позднее чем за шесть месяцев до введения соответствующего буфера капитала, контрциклического буфера — не позднее 12 месяцев», — говориться в документе Нацбанка.

В нем регулятор также напомнил, что несоблюдение банком буферов капитала не влияет на оценку соблюдения минимальных/повышенных значений нормативов достаточности капитала и соответственно не предусматривает применение мер воздействия.

«В случае же несоблюдения банком буферов капитала предусматривается заключение банком с Национальным банком письменного соглашения, направленного на постепенное достижение установленных значений буферов, в том числе путем накопления чистой прибыли и временного прекращения ее распределения», — напомнили в НБУ.

Нацбанковцы отметили, что по результатам недавней оценки устойчивости только для 5-ти банков установлен выше минимального уровень нормативов достаточности капитала и только 3 из них имеют риск полностью потерять капитал на горизонте трех лет.

«Указанные пять банков готовят программы капитализации и реструктуризации для достижения достаточности капитала или ее поддержания на установленном уровне. Некоторые из них уже имеют достаточность капитала выше установленные по результатам оценки устойчивости завышенные нормативы», — подчеркивается в письме № 22−0005/253399.

Регулятор отдельно подчеркнул высокую текущую доходность банковской системы — 86,5 млрд грн чистой прибыли за 2023 год с учетом повышение налога на прибыль с 18% до 50%. Рентабельность капитала банковского сектора превышает 30%. В НБУ заметили, что, в том числе благодаря этому (положительной оценке финансового сектора) Украина смогла пройти третий пересмотр кредитной программы МВФ EFF («Механизм расширенного финансирования»), являющейся важным условием для доступа нашей страны к пакету общей финансовой помощи от международных партнеров.

Теперь же нашей банковской системе предстоит выполнить новые европейские требования из Регламента Е С № 648/2012, которые были внесены в профильный украинский закон и вступят в силу с 8 августа 2024 года (изменения в закон «О банках и банковской деятельности»).

Новые требования будут внедряться поэтапно. Первый шаг — самооценка имеющихся собственных инструментов капитала банков на предмет их соответствия новым требованиям. А также расчет размера капитала банков в тестовом режиме в течение апреля — июль 2024 года.

«Эта информация будет учтена Национальным банком во время подготовки к второму этапу — внедрению требований к достаточности капитала, который будет предусматривать, в частности, определение потребности в установлении переходных положений для достижения банками минимальных значений обновленных нормативов достаточности капитала. Также будет учтено влияние на достаточность капитала включение рыночного и операционного рисков», — уточняется в письме регулятора № 22−0005/253399.

Напомним

В конце 2023 года Нацбанк заявил о процессе оценки достаточности внутреннего капитала — ІСААР. До 1 января 2024 банки должны были разработать внутренние документы на этот счет, а до 31 мая им нужно подать отчеты о внедрении этого ІСААР в тестовом режиме.