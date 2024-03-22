С начала года украинцы потратили почти 15,8 миллиарда на новые авто

За два месяца 2024 украинцы потратили почти 15,8 млрд грн на приобретение новых автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром.

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Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок:

Больше всего денег было потрачено на автомобили марки Toyota — 2,7 млрд грн.

За легковые автомобили марки Volkswagen уплатили более 1,4 млрд грн и это второй результат.

На третьем месте BMW — 1,3 млрд грн.

Mercedes-Benz собрал более 1 млрд грн — четвертое место.

Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Renault, в кармане этой французской марки около 973 млн грн.

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Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2024 года автопарк Украины пополнили более 1,3 тыс. авто с дизельными двигателями. Это на 71% больше, чем в прошлом году.

За прошлый месяц автопарк Украины пополнили почти 2,4 тыс. автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания (ДВС), что на четверть больше, чем в прошлом году.