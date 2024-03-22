Минфин - Курсы валют Украины

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22 марта 2024, 9:32 Читати українською

С начала года украинцы потратили почти 15,8 миллиарда на новые авто

За два месяца 2024 украинцы потратили почти 15,8 млрд грн на приобретение новых автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром.

За два месяца 2024 украинцы потратили почти 15,8 млрд грн на приобретение новых автомобилей.
Фото: freepik.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок:

  • Больше всего денег было потрачено на автомобили марки Toyota — 2,7 млрд грн.
  • За легковые автомобили марки Volkswagen уплатили более 1,4 млрд грн и это второй результат.
  • На третьем месте BMW — 1,3 млрд грн.
  • Mercedes-Benz собрал более 1 млрд грн — четвертое место.
  • Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Renault, в кармане этой французской марки около 973 млн грн.

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Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2024 года автопарк Украины пополнили более 1,3 тыс. авто с дизельными двигателями. Это на 71% больше, чем в прошлом году.

За прошлый месяц автопарк Украины пополнили почти 2,4 тыс. автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания (ДВС), что на четверть больше, чем в прошлом году.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
bonv
bonv
22 марта 2024, 9:40
#
Багато автомобілів через війну понищені.
+
0
Abramon
Abramon
22 марта 2024, 10:37
#
«На третьому місці BMW — 1,3 млрд грн.» — не думав, що Баварські «пропейлери» такі популярні. Хоча, якщо взяти 1,3 млрд грн. і поділити на ціну…
+
+15
YakovBoricov
YakovBoricov
22 марта 2024, 11:35
#
Краще купити нове авто чим старий непотріб
+
0
bonv
bonv
22 марта 2024, 12:08
#
Німці рулять!:)
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