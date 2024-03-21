Минфин - Курсы валют Украины

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21 марта 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Растаможка авто в «Дие» и выплата 15 млн гривен семье погибшего защитника

Растаможка авто в «Дие»: почему выиграют владельцы элитных авто и проигрывают покупатели «битков»

У украинцев появится возможность растаможивать авто через «Дию». Профильный законопроект (10380) уже в ближайшее время будет рассмотрен в сессионном зале. На первый взгляд, оформление машин через приложение должно значительно облегчить жизнь автовладельцам, потому что убирает едва ли не главную проблему — общение с таможенниками, которое на практике часто заканчивается дополнительными расходами: и официальными, и как благодарностью. Но в реалии новые правила могут сделать растаможку еще дороже. Рассказываем почему.

Рада поддержала выплату 15 млн гривен семье защитника в случае его гибели

Верховная рада приняла в целом закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. За законопроект № 10313 в целом проголосовало 296 депутатов.

Какие валюты дороже доллара и можно ли их купить в Украине

Доллар США остается самой популярной валютой в мире. При этом валюта американцев не только не является самой дорогой, но даже не входит в первую пятерку по этому показателю. «Минфин» рассказывает, каким валютам проигрывает доллар в цене и на чем держится экономика этих стран.

Недвижимость. Продавать, покупать или сдавать? Что происходит на рынке недвижимости в Украине (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о: происходящем на рынке недвижимости, первичном рынке, «єОселя», вторичный рынок.

Украина получила от Канады $1,5 млрд помощи

Украина получила 2 млрд. канадских долларов от Канады, что эквивалентно 1,5 млрд. долларов США. Общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения россии составляет около 7 млрд канадских долларов.

Источник: Минфин
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