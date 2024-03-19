Гривна продолжает падение, Минфин привлек 16 млрд от ОВГЗ: главное за 19 марта

Национальный банк Украины снова повысил официальный курс доллара к гривне до исторического максимума. Официальный курс на 20 марта 2024 установлен на уровне 39,1338 грн за 1 доллар (+0,1594 грн).

Доллар на межбанке продолжил рост — уже выше 39 гривен

Минфин привлек более 16 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 19 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 16,33 млрд грн, что на 7,45 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 8,88 млрд грн.

ЕС подготовил предложения по доходам от активов россии — Bloomberg

Европейский Союз подготовил законодательные предложения, согласно которым Украина может начать получать доходы от замороженных российских активов уже в июле. Предложения, требующие поддержки всех государств-членов ЕС, предусматривают применение дополнительного налога на прибыль, полученную от замороженных российских активов, с целью использования около трех миллиардов евро в год для финансирования поставок оружия в Украину.