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19 марта 2024, 17:10 Читати українською

Минфин привлек более 16 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 19 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 16,33 млрд грн, что на 7,45 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 8,88 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Министерство финансов 19 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 16,33 млрд грн, что на 7,45 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 8,88 млрд грн.
Фото: armyinform.com.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

  • 3,02 млрд грн под 16,46% с погашением 12 марта 2025;
  • 4,11 млрд грн под 17,35% с погашением 28 января 2026;
  • 3,37 млрд грн под 18,30% с погашением 7 июля 2027 года.

В иностранной валюте:

  • $149,78 млн. под 4,66% с погашением 24 апреля 2025 года.

Читайте также: В январе правительство привлекло от продажи ОВГЗ почти 33 млрд, а в течение военного положения — 851 млрд

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
w33
w33
19 марта 2024, 17:17
#
Потужний результат!
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0
Vlad UKR
Vlad UKR
19 марта 2024, 17:19
#
Інвесторам ще вкінці буде треба пройти квест — фінмоніторінга на блокування/розблокування рахунків)
+
0
Lolik1837
Lolik1837
19 марта 2024, 17:41
#
Регулятор опускает ставку на 0.5%. Естественно вслед за этим падают депозитные ставки и ставки ОВГЗ. И буквально за несколько дней гривна падает на 3%. И на фиг тогда эти 18,3% от трехгодичных ОВГЗ , если тут за несколько дней скачок курса сожрал прибыль за полгода от этих ОВГЗ?

Продолжит такими темпами падать курс — народ начнет массово перекладываться из гривны в валюту. Ключевую ставку надо поднимать вновь
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0
BobKickass
BobKickass
19 марта 2024, 18:33
#
Купіть овгз, навіть якщо в нуль вийдете, то хоча б зробите вклад в існування України.
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0
Smerch747
Smerch747
19 марта 2024, 18:43
#
Люди которые используют «цифры» но при этом не умеют считать это прикол)

Если гривна падает на 3% на 6% или хоть на 18.3% она не хуже долара под матрасом (главный конкурент ОВГЗ)
У нас есть дистанция в десятки лет, и уважаемый Алес 6-чето там даже посчитал для вас — сколько вы получите в обоих случаях.
Мыслить категориями «за нексолько дней» это просто манипуляция. Типа «весь год будет падать такими темпами и получим плюс 100% роста гривны» Точно так же завтра будет (или взять то что было) усиление гривны и всё = смотрите овгз дают 30%!!!
Забавно что так «адепты» овгз не делают — не используют манипуляцию короткой дистанции.

А вообще помогать своей стране, тем более в сложный час — является благом и патриотизмом, кто знает сколько жизней спасли эти облигации.

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