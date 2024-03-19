Министерство финансов 19 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 16,33 млрд грн, что на 7,45 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 8,88 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек более 16 миллиардов от продажи облигаций
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Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 3,02 млрд грн под 16,46% с погашением 12 марта 2025;
- 4,11 млрд грн под 17,35% с погашением 28 января 2026;
- 3,37 млрд грн под 18,30% с погашением 7 июля 2027 года.
В иностранной валюте:
- $149,78 млн. под 4,66% с погашением 24 апреля 2025 года.
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О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Комментарии - 5
Продолжит такими темпами падать курс — народ начнет массово перекладываться из гривны в валюту. Ключевую ставку надо поднимать вновь
Если гривна падает на 3% на 6% или хоть на 18.3% она не хуже долара под матрасом (главный конкурент ОВГЗ)
У нас есть дистанция в десятки лет, и уважаемый Алес 6-чето там даже посчитал для вас — сколько вы получите в обоих случаях.
Мыслить категориями «за нексолько дней» это просто манипуляция. Типа «весь год будет падать такими темпами и получим плюс 100% роста гривны» Точно так же завтра будет (или взять то что было) усиление гривны и всё = смотрите овгз дают 30%!!!
Забавно что так «адепты» овгз не делают — не используют манипуляцию короткой дистанции.
А вообще помогать своей стране, тем более в сложный час — является благом и патриотизмом, кто знает сколько жизней спасли эти облигации.