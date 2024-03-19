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19 марта 2024, 13:53 Читати українською

ЕС подготовил предложения по доходам от активов россии — Bloomberg

Европейский Союз подготовил законодательные предложения, согласно которым Украина может начать получать доходы от замороженных российских активов уже в июле. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проекты документов.

Европейский Союз подготовил законодательные предложения, согласно которым Украина может начать получать доходы от замороженных российских активов уже в июле.

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Что известно

Предложения, требующие поддержки всех государств-членов ЕС, предусматривают применение дополнительного налога на прибыль, полученного от замороженных российских активов, с целью использования около трех миллиардов евро в год для финансирования поставок оружия в Украину и стимулирования оборонной промышленности страны, отмечает Bloomberg.

Согласно предложению, доля еще не определенных доходов, полученных после 15 февраля, будет перечисляться Евросоюзу дважды в год до отмены санкций.

Деньги будут первоначально выделяться на Европейский фонд мира, за счет которого возместятся поставки оружия Киеву, а также на финансирование Украины через бюджет ЕС.

Доходы, полученные до этого, будут временно удерживаться перед переводом в бюджет ЕС в пределах пяти лет, говорится в проекте предложений.

Что будут обсуждать в ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил журналистам после встречи со своими коллегами из ЕС в Брюсселе накануне, что они приняли «политическое решение, хотя и не юридическое» по поводу того, как воспользоваться сверхприбылями.

Верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил журналистам: «Я не могу сказать, что было единосогласие, но был серьезный консенсус для принятия этого решения». Он добавил, что некоторые страны-члены хотят узнать больше о предложении.

Впрочем, как пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, несколько государств-членов ЕС не желают поддерживать использование денег для предоставления Украине военной поддержки и такой раскол может привести к задержке прогресса в этом вопросе.

Лидеры стран-членов ЕС обсудят эти предложения во время встречи в Брюсселе на этой неделе.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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0
Rubi0
Rubi0
19 марта 2024, 14:19
#
В пятницу будет еще одна такая же статья после очередного обсужления , а потом еще с десяток как и было за 3 года)
+
0
bonv
bonv
19 марта 2024, 14:50
#
Пропозиції - не гроші.
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