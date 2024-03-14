Главное за четверг: Ставка НБУ, доходность депозитов и продажа ОВГЗ

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до уровня 14,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

НБУ снизил ставку по трехмесячным депсертификатам и по кредитам рефинансирования

НБУ снижает ставку по трехмесячным депозитным сертификатам на 1,5 и. п. — до 17,5%. Кроме того, НБУ уменьшает ставку по кредитам рефинансирования на 1,5 и. п. — до 19,5%. Ставка по ДС овернайт и дальше будет соответствовать уровню учетной ставки.

Депутаты против блокирования счетов уклонистов: как это повлияет на депозитную статистику

Отток вкладов населения из банков прекратился. Это значит, что крупные банки и дальше могут резать доходность депозитов, что они и делают. За две недели сразу 4 финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн уменьшили заработки своих частных вкладчиков. Все актуальные предложения для физлиц от крупных банков — в нашем свежем депозитном обзоре.

За февраль Министерство финансов привлекло в бюджет от продажи ОВГЗ 41,5 млрд грн

По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа за февраль 2024 в государственный бюджет привлечено 41,5 млрд грн в эквиваленте.

Как инвесторы борются против выхода Kernel из Варшавской биржи и почему это важно

Около года назад одна из крупнейших аграрных компаний Украины Kernel объявила о планах делистинга своих акций с Варшавской биржи. Около половины миноритариев быстро согласились продать свои акции по предложенной цене. Однако часть акционеров пытаются остановить делистинг через суд. В чем их позиция и как долго может продолжаться рассмотрение дела, разбирался «Минфин».