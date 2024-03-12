ЕС в июле может передать Украине первые доходы из замороженных активов россии — Financial Times
Главное за вторник: изменения в законопроекте о мобилизации, ЕС ускорит передачу активов рф
Европейская комиссия стремится ускорить утверждение механизма, который позволит использовать доходы от замороженных суверенных активов россии, чтобы Украина смогла уже в июле получить первый транш в 2−3 млрд евро.
Комитет Совета убрал из законопроекта о мобилизации нормы о блокировании счетов
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за исключение из законопроекта о мобилизации раздела об ограничениях для уклонистов.
Нацбанк выдал 33 платежных лицензии и еще 10 пакетов документов рассматривает — эксклюзив «Минфина»
В ходе перелицензирования платежных организаций Национальный банк в 2023 году предоставил 31 лицензию на платежные услуги, а в 2024 — 2.
НПФ, ОВГЗ или валюта: как выгоднее собирать на пенсию
«Если у вас нет накоплений, рассчитывать на пенсию вообще не стоит», — заявлял министр финансов Сергей Марченко еще до полномасштабного российского вторжения. Война лишь усугубила проблему, а путей ее решения у государства пока нет. У будущих пенсионеров остается один вариант — собирать на будущую пенсию самостоятельно. «Минфин» решил разобраться, стоит ли для этого пользоваться услугами негосударственных пенсионных фондов.
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