Главное за вторник: изменения в законопроекте о мобилизации, ЕС ускорит передачу активов рф

Европейская комиссия стремится ускорить утверждение механизма, который позволит использовать доходы от замороженных суверенных активов россии, чтобы Украина смогла уже в июле получить первый транш в 2−3 млрд евро.

Комитет Совета убрал из законопроекта о мобилизации нормы о блокировании счетов

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за исключение из законопроекта о мобилизации раздела об ограничениях для уклонистов.

Нацбанк выдал 33 платежных лицензии и еще 10 пакетов документов рассматривает — эксклюзив «Минфина»

В ходе перелицензирования платежных организаций Национальный банк в 2023 году предоставил 31 лицензию на платежные услуги, а в 2024 — 2.

НПФ, ОВГЗ или валюта: как выгоднее собирать на пенсию