ЕС в июле может передать Украине первые прибыли из замороженных активов рф — Financial Times

Европейская комиссия стремится ускорить утверждение механизма, позволяющего использовать доходы от замороженных суверенных активов россии, чтобы Украина смогла уже в июле получить первый транш в 2−3 млрд евро . Об этом сообщает Financial Times, пишет «Европейская правда».

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Собеседники FT утверждают, что Еврокомиссия готовит план, предусматривающий конфискацию доходов из замороженных в депозитарии Euroclear российских активов (их стоимость оценивается в 190 млрд евро), начиная с февраля 2024 года.

Согласно проекту внутреннего предложения Еврокомиссии, ЕС может присвоить 97% чистой прибыли, полученной от замороженных в Euroclear российских активов, и перечислить их в бюджет ЕС.

Далее эти деньги выплачивались ежеквартально или дважды в год и «могли бы быть использованы в пользу Украины в соответствии с различными договоренностями».

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Этот механизм не будет применяться почти до 4 млрд евро, которые уже накопились в Euroclear от использования замороженных активов россии. Их, говорится в публикации, планируют использовать прежде всего для покрытия судебных издержек, связанных с исками россии против ЕС.

Предложение, которое должно быть готово к саммиту ЕС на следующей неделе, еще требует окончательного одобрения Еврокомиссии и поддержки стран-членов ЕС, напоминает FT.

В случае одобрения первый транш по доходам от замороженных российских активов может быть выделен уже в июле. По словам источников FT, в зависимости от процентных ставок он может составлять от 2 до 3 млрд евро.

Напомним

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что любой план по конфискации или монетизации около $282 млрд замороженных российских активов в пользу Украины нельзя рассматривать как замену срочно необходимой помощи, задержанной в Конгрессе.