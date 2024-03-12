Нацбанк выдал 33 платежные лицензии и еще 10 пакетов документов рассматривает — эксклюзив «Минфина»

В ходе перелицензирования платежных организаций Национальный банк в 2023 году предоставил 31 лицензию на платежные услуги, а в 2024-м — 2. Об этом НБУ сообщил в ответ на официальный запрос «Минфина».

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Количество платежников сократилось почти вдвое после изменения профильного законодательства на этом рынке.

«На момент введения в действие закона «О платежных услугах» 64 компании имели лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. В течение 2023 года Национальным банком была выдана 31 лицензия на предоставление финансовых платежных услуг.

В 2024 году было авторизовано еще одно финансовое учреждение на предоставление финансовой платежной услуги по переводу средств без открытия счета и выдана лицензия платежному учреждению. Таким образом, на сегодняшний день право на предоставление финансовых платежных услуг имеют 33 учреждения", — говорится в ответе Нацбанка.

Имена организаций «Минфин» выяснил в официальных реестрах регулятора:

ООО «ФК «Профинеф» — финансовое учреждение, лицензия предоставлена 5 февраля 2024.

ООО «Хостпей» — платежное учреждение, лицензия предоставлена 26 февраля 2024 года.

ООО «Хостпей» — молодая компания с 5-месячным опытом, которая, по данным YouControl, была зарегистрирована 29 сентября 2023 года, ее уставный капитал составляет 7,5 млн грн. Зарегистрирована в Киеве, основной КВЭД — предоставление других финансовых услуг.

Финансовая компания «Профинеф» имеет более продолжительный опыт, почти в 8 лет, зарегистрирована в Днепре с уставным капиталом 22,9 млн грн и основным КВЭДом 66.12 — «Посредничество по договорам с ценными бумагами или товарам». На своем официальном сайте компания предлагает клиентам одну услугу — торговля валютными ценностями в наличной форме, ею руководят Виктория Оганезова (директор) и Наталия Бевз (главный бухгалтер). Нацбанк в последнем отчете за 9 месяцев 2023 года сообщает об активах компании 30,5 млн грн и текущем убытке в размере 3,5 млн грн.

Недавно НБУ проверял ООО «ФК «Профинеф» по части выполнения законодательства по валютным операциям и финансовому мониторингу, и в начале марта 2024 года заявил о выставлении ей штрафа в размере 17 тыс. грн за нарушения валютного законодательства («существенные ошибки в статистической отчетности»).

В 2023 году Нацбанк выдал большинство платежных лицензий в апреле-мае, «Минфин» собрал их список из реестра регулятора:

ООО «ФК «Кредитор ХХІ» — получило лицензию 25 апреля;

ООО «Европейская платежная система» — 25 апреля;

ООО «ФК «Единое пространство» — 27 апреля;

ООО «ФК «Финэкспресс» — 27 апреля;

ООО «Даймонд Пэй» — 27 апреля;

ООО «ФК «МБК» — 27 апреля;

ООО «Платежный центр» — 28 апреля;

ООО «Кэпитал Бизнес Груп» — 28 апреля;

АО «Укрпошта» — 28 апреля;

ООО «НоваПэй» — 28 апреля;

ООО «Украинская платежная система» — 29 апреля;

ООО «ФК «Контрактовый дом» — 29 апреля;

ООО «ФК «ЕВО» — 29 апреля;

ООО «ФК ЮАПэй» — 29 апреля;

ООО «ФК «Феникс» — 30 апреля;

ООО «Свифт Гарант» — 30 апреля;

ООО «ФК «АП.МИ.Финанс» — 30 апреля;

ООО «Элаенс» — 30 апреля;

ООО «ФК «Артуа» — 30 апреля;

ООО «УПР» — 1 мая;

ООО «ФК «Герц» — 2 мая;

ООО «ФК «МПС» — 8 мая;

ООО «ПэйТек Украина» — 29 мая;

ООО «Профитгид» — 29 мая;

ЧАО «Запорожсвязьсервис» — 5 июня;

ООО «МСБ «Финанс» — 5 июня;

ООО «ФК «Вей Фор Пэй» — 8 июня;

ООО «ФК «Фин Пэй» — 8 июня;

ООО «ФК «Масон» — 17 июля;

ООО «ПэйРан» — 3 августа;

ООО «ФинКит» — 11 сентября.

Список платежных организаций наверняка продолжит наполняться. Нацбанк сообщил «Минфину», что сейчас у него на рассмотрении находится 10 пакетов документов.

Регулятор уточнил, что на текущий момент НБУ было рассмотрено 165 пакетов документов, поступивших от 69 заявителей. Предварительные итоги такие:

37 учреждений — приняты решения;

4 заявителям — отказано выдаче лицензии на предоставление финуслуг;

52 пакета документов — НБУ запросил дополнительную информацию;

3 заявителя — забрали свои пакеты документов по собственной инициативе;

10 пакетов документов — находятся на рассмотрении.