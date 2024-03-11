Прогнозы курсов валют, биткоин дорос до 71 тыс, снижение кредитного рейтинга Украины: главное за 11 марта

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что курсдоллара к концу 2024 года вырастет до 41,02 грн/доллар, а к концу следующего — до 43,89 грн/доллар. Согласно базовому сценарию агентства, правительство Украины и НБУ сохранят свой административный потенциал даже перед серьезными военными угрозами.

Сенсации нет: Гетманцев объяснил снижение кредитного рейтинга Украины

Снижение долгосрочного суверенного кредитного рейтинга и рейтинга эмитента в иностранной валюте Украины с CCC до CC не является сенсацией. Об этом в телеграмм-канале написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

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