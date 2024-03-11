S&P спрогнозировало, каким будет курс доллара к гривне до конца года
Прогнозы курсов валют, биткоин дорос до 71 тыс, снижение кредитного рейтинга Украины: главное за 11 марта
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что курсдоллара к концу 2024 года вырастет до 41,02 грн/доллар, а к концу следующего — до 43,89 грн/доллар. Согласно базовому сценарию агентства, правительство Украины и НБУ сохранят свой административный потенциал даже перед серьезными военными угрозами.
Сенсации нет: Гетманцев объяснил снижение кредитного рейтинга Украины
Снижение долгосрочного суверенного кредитного рейтинга и рейтинга эмитента в иностранной валюте Украины с CCC до CC не является сенсацией. Об этом в телеграмм-канале написал глава Налогового комитета
Биткоин снова обновил исторический максимум до $71 тысячи
Первая криптовалюта продолжает обновлять исторические максимумы. 11 марта биткоин достиг отметки в $71 тысячу.
Прогноз курса на неделю: на что обратить особое внимание, чтобы не потерять деньги
Середина марта на валютном рынке Украины пройдет динамично. Причем поведение межбанка и наличного рынка будет несколько отличаться из-за психологических и экономических факторов. Какие факторы повлияют на курс в период с 11 по 15 марта — в свежем прогнозе «Минфина».
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