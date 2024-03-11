Первая криптовалюта продолжает обновлять исторические максимумы. 11 марта биткоин достиг отметки в $71 тысячу.
Биткоин снова обновил исторический максимум до $71 тысячи
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Согласно данным CoinMarketCap, капитализация BTC достигла $1,4 триллиона.
Источник: CoinMarketCap
Напомним, что впервые отметку в $70 тысяч биткоин пересек еще в пятницу, но тогда цена сразу резко рухнула.
Ethereum также обновляет двухлетний максимум и закрепился на $4 тысячах.
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Источник: Минфин
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