Биткоин снова обновил исторический максимум до $71 тысячи

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Согласно данным CoinMarketCap, капитализация BTC достигла $1,4 триллиона.

Источник: CoinMarketCap

Напомним, что впервые отметку в $70 тысяч биткоин пересек еще в пятницу, но тогда цена сразу резко рухнула.

Ethereum также обновляет двухлетний максимум и закрепился на $4 тысячах.

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