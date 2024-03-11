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11 марта 2024, 10:59 Читати українською

Биткоин снова обновил исторический максимум до $71 тысячи

Первая криптовалюта продолжает обновлять исторические максимумы. 11 марта биткоин достиг отметки в $71 тысячу.

Первая криптовалюта продолжает обновлять исторические максимумы. 11 марта биткоин достиг отметки в $71 тысячу.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСогласно данным CoinMarketCap, капитализация BTC достигла $1,4 триллиона.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Согласно данным CoinMarketCap, капитализация BTC достигла $1,4 триллиона.

Источник: CoinMarketCap

Напомним, что впервые отметку в $70 тысяч биткоин пересек еще в пятницу, но тогда цена сразу резко рухнула.

Ethereum также обновляет двухлетний максимум и закрепился на $4 тысячах.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+29
mantis05
mantis05
11 марта 2024, 11:01
#
Где-то в уголочке плачет бедный yarg, приговаривая что биток умер, скамина и уже завтра ничего не будет стоить
+
+14
Kharakternyk
Kharakternyk
11 марта 2024, 11:03
#
Тут таких яргів ще хоч греблю гати:)
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 марта 2024, 11:04
#
І це ще навіть не туземун:)
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