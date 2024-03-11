Минфин - Курсы валют Украины

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11 марта 2024, 12:28 Читати українською

S&P спрогнозировало, каким будет курс доллара к гривне до конца года

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что курс доллара к концу 2024 года вырастет до 41,02 грн/доллар, а к концу следующего — до 43,89 грн/доллар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на S&P Global Ratings .

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что курс доллара к концу 2024 года вырастет до 41,02 грн/доллар, а к концу следующего — до 43,89 грн/доллар.
Фото:depositphotos

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Прогноз S&P

Согласно базовому сценарию агентства, правительство Украины и НБУ сохранят свой административный потенциал даже перед серьезными военными угрозами.

По прогнозу, экономический рост Украины продолжится в 2024 году благодаря расширению внутреннего спроса и дальнейшему восстановлению морского экспорта, однако он снизится до 3,9% с примерно 5,5% в прошлом году из-за эффекта высокой базы, созданного сильным сельскохозяйственным сезоном.

«В отсутствие значительной эскалации войны мы прогнозируем, что экономика Украины вырастет в среднем примерно на 4−5% в среднесрочной перспективе, но восстановление до довоенного уровня маловероятно в ближайшем будущем», — говорится в сообщении.

Читайте: Прогноз курса на неделю: на что обратить особое внимание, чтобы не потерять деньги

Война

S&P отмечает, что война с россией продолжают формировать макроэкономические перспективы Украины.

«Неясно, как может развиваться война, но мы считаем, что военный тупик без каких-либо серьезных изменений на линии фронта остается наиболее вероятным сценарием, поскольку обе стороны мирятся с затяжной войной. Перспективы любого мирного плана, достигнутого путем переговоров, сдаются. В результате мы предполагаем, что активная фаза войны будет продолжаться до конца этого года, а, скорее всего, и дальше», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что российские войска оккупировали около 15% территории Украины, на которые приходится около 8−9% довоенного ВВП, 14% промышленного и 10% сельскохозяйственного производства. Почти треть населения Украины была перемещена, а около 15% покинули страну и теперь являются беженцами, проживающими преимущественно в ЕС.

Читайте: S&P прогнозирует, что рост ВВП Украины замедлится в этом году до 3,9%

Прогнозы курса

Напомним, финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в ближайшие 12 месяцев.

По информации, население Украины в январе 2024 года ухудшило ожидания по курсу до 40,13 грн/доллар по сравнению с декабрем (39,75 грн/доллар).

Кроме того, банкиры в январе ожидали курс на уровне 41,31 грн/доллар, а финансовые аналитики — 40,29 грн/доллар.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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0
Саша Ник
Саша Ник
11 марта 2024, 13:29
#
Много «если».
+
+11
Sinteo
Sinteo
11 марта 2024, 14:15
#
Може зросте, а може й ні.
+
0
bonv
bonv
11 марта 2024, 14:18
#
Валюта-крипта-нерухомість.
+
0
krv77
krv77
11 марта 2024, 15:07
#
Ну какая крипта… Вход без комиссии, но вывод — с комиссией, держать с отрицательными процентами… Переводить — опять же комиссии… Нафик?
+
0
bonv
bonv
11 марта 2024, 15:14
#
1,5−3% це мізер. При такому рості:))) За тримання на своєму гаманці процентів немає:))))
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
11 марта 2024, 15:08
#
Курс піде вправо
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