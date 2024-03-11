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11 марта 2024, 10:14 Читати українською

Сенсации нет: Гетманцев объяснил снижение кредитного рейтинга Украины

Снижение долгосрочного суверенного кредитного рейтинга и рейтинга эмитента в иностранной валюте Украины с CCC до CC — не является сенсацией. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

Снижение долгосрочного суверенного кредитного рейтинга и рейтинга эмитента в иностранной валюте Украины с CCC до CC — не является сенсацией.
Фото: ukrinform.ua

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Без сенсации

По шкале агентства рейтинг снижен до категории «дефолт эмитента еще не состоялся, но почти неотвратимый».

«На самом деле здесь нет сенсации. Украина (Министерство финансов) готовится к продолжению реструктуризации коммерческого внешнего госдолга (перед собственниками еврооблигаций, ВВП-варрантов), переговоры о которых должны быть завершены к августу 2024 года», — отметил Гетманцев.

По его словам, по критериям рейтинговых агентств операции реструктуризации (отсрочки выплат) подпадают под соглашения по обмену проблемного долга, поэтому к ним применяется определение дефолта.

Читайте: S&P понизило рейтинг Украины в инвалюте и прогнозирует дефолт по внешним долгам

Снижение неизбежно

«Соответственно в преддверии переговоров рейтинговые агентства начнут снижать суверенный кредитный рейтинг Украины и наши рейтинги в иностранной валюте до последнего пред-дефолтного уровня, что первым собственно и сделал S&P. В ближайшее время за ним последуют другие агентства (Fitch, Moody's).

В преддверии договоренностей или по факту договоренностей рейтинги будут снижены до уровня выборочного/ограниченного дефолта. Такая же ситуация была и в 2022 году, когда была проведена первая реструктуризация внешнего коммерческого госдолга.

После юридического завершения процедуры обмена и вступления в силу новых условий относительно реструктуризированных выпусков можно ожидать определенного повышения суверенного кредитного рейтинга Украины и рейтинга в иностранной валюте", — пояснил глава Налогового комитета.

По его словам, это базовый сценарий, подкрепляемый программой EFF с МВФ.

Напомним

По этому сценарию в декабре Украина провела успешную долговую реструктуризацию, зафиксировав отсрочку в обслуживании и погашении внешнего госдолга перед странами G-7 и Парижским клубом до марта 2027 года. Реструктуризация долга перед внешними коммерческими кредиторами также предусмотрена зонтиком программы EFF.

Следовательно, с большой вероятностью она также будет достигнута. Однако говорить об условиях реструктуризации пока рано, потому что для ее проведения требуется согласие не менее 75% владельцев соответствующих ценных бумаг. Любые домыслы о долговой реструктуризации на данном этапе — чистая спекуляция.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+52
bonv
bonv
11 марта 2024, 10:33
#
Спочатку розказують, що гірше точно не буде, а тепер пояснюють чому стало гірше.
+
+51
bonv
bonv
11 марта 2024, 10:34
#
За крок від дефолту за зовнішніми боргами… Гірше ж точно не буде? ©
+
+15
Rubi0
Rubi0
11 марта 2024, 10:57
#
Може бути «Куля в лоб так куля в лоб» .
+
0
bonv
bonv
11 марта 2024, 11:03
#
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. Членом по роялю … А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
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