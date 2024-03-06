Главное за среду: Международные резервы, ралли биткоина и как блокада польской границы скажется на курсе

Польская граница, которую в феврале заблокировали протестующие местные фермеры, будет еще долго стоять. Если сначала ожидалось, что акции продлятся до 10 марта, то теперь речь идет о конце апреля. «Минфин» разбирался, почему остановилась польская граница, и когда она снова уедет.

Международные резервы продолжают уменьшаться: в феврале они похудели на 3,8%.

В феврале международные резервы Украины снова снизились — на этот раз на 3,8% до $37,1 млрд. Национальный банк в соответствии с балансовыми данными в феврале продал на валютном рынке $1 540,6 млн и выкупил в резервы $31,9 млн. Итак, чистый продажа валюты НБУ в феврале составила $1 508,7 млн, уменьшившись в 1,4 раза по сравнению с январем.

Второй год войны: объемы безналичных расчетов растут (инфографика)

В 2023 году, несмотря на продолжение полномасштабной войны, большинство операций с платежными картами в Украине были безналичными. Об этом свидетельствует анализ статистических данных за 2023 год по операциям с платежными картами, эмитированными украинскими банками и финансовыми учреждениями, проводимым НБУ в рамках выполнения функции оверсайта платежной инфраструктуры.

Дивиденды и налог на прибыль госкомпаний спасли бюджет Украины в феврале

Дивиденды и налог на прибыль компаний с государственной долей собственности обеспечили треть поступлений в госбюджет в феврале.

Биткоин установил новый рекорд: когда закончится ралли «цифрового золота»

5 марта 2024 года биткоин повторно достиг исторического максимума — $69 тыс. Понадобилось 847 дней для того, чтобы цена первой криптовалюты снова оказалась на пике. Впервые в своей истории BTC достиг ATH накануне халвинга, однако встречный ветер помешал продвинуться дальше. Всего через 5 часов после этого события первая криптовалюта потеряла более 14% и остается ниже на момент написания материала. Значит ли это, что ралли биткоина закончилось?