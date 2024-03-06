Главное за среду: Международные резервы, ралли биткоина и как блокада польской границы скажется на курсе

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 марта 2024, 20:00 Читати українською

Главное за среду: Международные резервы, ралли биткоина и как блокада польской границы скажется на курсе

Блокада польской границы продлится еще 2 месяца: как это отразится на курсе

Польская граница, которую в феврале заблокировали протестующие местные фермеры, будет еще долго стоять. Если сначала ожидалось, что акции продлятся до 10 марта, то теперь речь идет о конце апреля. «Минфин» разбирался, почему остановилась польская граница, и когда она снова уедет.

Международные резервы продолжают уменьшаться: в феврале они похудели на 3,8%.

В феврале международные резервы Украины снова снизились — на этот раз на 3,8% до $37,1 млрд. Национальный банк в соответствии с балансовыми данными в феврале продал на валютном рынке $1 540,6 млн и выкупил в резервы $31,9 млн. Итак, чистый продажа валюты НБУ в феврале составила $1 508,7 млн, уменьшившись в 1,4 раза по сравнению с январем.

Второй год войны: объемы безналичных расчетов растут (инфографика)

В 2023 году, несмотря на продолжение полномасштабной войны, большинство операций с платежными картами в Украине были безналичными. Об этом свидетельствует анализ статистических данных за 2023 год по операциям с платежными картами, эмитированными украинскими банками и финансовыми учреждениями, проводимым НБУ в рамках выполнения функции оверсайта платежной инфраструктуры.

Дивиденды и налог на прибыль госкомпаний спасли бюджет Украины в феврале

Дивиденды и налог на прибыль компаний с государственной долей собственности обеспечили треть поступлений в госбюджет в феврале.

Биткоин установил новый рекорд: когда закончится ралли «цифрового золота»

5 марта 2024 года биткоин повторно достиг исторического максимума — $69 тыс. Понадобилось 847 дней для того, чтобы цена первой криптовалюты снова оказалась на пике. Впервые в своей истории BTC достиг ATH накануне халвинга, однако встречный ветер помешал продвинуться дальше. Всего через 5 часов после этого события первая криптовалюта потеряла более 14% и остается ниже на момент написания материала. Значит ли это, что ралли биткоина закончилось?

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами