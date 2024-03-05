Главное за вторник: Биткоин достиг $69 000, польские фермеры продолжили блокаду границы

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 марта 2024, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: Биткоин достиг $69 000, польские фермеры продолжили блокаду границы

Польские фермеры продлили блокаду границы с Украиной до конца апреля

Польские фермеры сообщили, что продолжают протесты на границе с Украиной до 30 апреля. Ранее поляки говорили, что блокировка пунктов пропуска на границе с Украиной закончится 10 марта.

Биткоин добрался до $69 000 и установил новый исторический максимум

Цена первой криптовалюты обновила исторический максимум — курс превысил $69 000 на бирже Coinbase. В моменте биткоин подскочил до $69 324, но затем откатился назад.

Ferrari, Audi, Mercedes: как их владельцы платят налог на роскошь и судятся с налоговой

Налоговые органы пытаются увеличить сборы по транспортному налогу, уплачиваемому владельцами элитных авто (стоимостью от 2,66 млн грн). Однако получается у них не очень. За последний год количество рассылаемых налоговых уведомлений повысилось сразу в 5,5 раза, фактические же сборы выросли непропорционально. Если сравнивать с периодом до полномасштабного вторжения, то очевидно сокращение поступлений.

НБУ подтвердил статус системной важности для 15 банков

Национальный банк по результатам ежегодного пересмотра показателей деятельности банков по установленным критериям подтвердил статус системной важности для 15 учреждений, которые были в этом списке в 2023 году.

Фактическое собрание по налогу на роскошь: выросло за 2023 год, но сократилось по сравнению с довоенным периодом — ГНС

2023 налоговые сборы по транспортному налогу или налогу на роскошь выросли на 55% — со 103,5 млн грн до 160,5 млн грн, однако заметно сократились по сравнению с периодом до введения в Украине военного положения — в 1,7 раза меньше показателя 2019 года. Данные по фактическим налоговым поступлениям «Минфина» предоставил директор Департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Александр Корчевный.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает uxui и 19 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами