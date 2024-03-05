Главное за вторник: Биткоин достиг $69 000, польские фермеры продолжили блокаду границы

Польские фермеры сообщили, что продолжают протесты на границе с Украиной до 30 апреля. Ранее поляки говорили, что блокировка пунктов пропуска на границе с Украиной закончится 10 марта.

Биткоин добрался до $69 000 и установил новый исторический максимум

Цена первой криптовалюты обновила исторический максимум — курс превысил $69 000 на бирже Coinbase. В моменте биткоин подскочил до $69 324, но затем откатился назад.

Ferrari, Audi, Mercedes: как их владельцы платят налог на роскошь и судятся с налоговой

Налоговые органы пытаются увеличить сборы по транспортному налогу, уплачиваемому владельцами элитных авто (стоимостью от 2,66 млн грн). Однако получается у них не очень. За последний год количество рассылаемых налоговых уведомлений повысилось сразу в 5,5 раза, фактические же сборы выросли непропорционально. Если сравнивать с периодом до полномасштабного вторжения, то очевидно сокращение поступлений.

НБУ подтвердил статус системной важности для 15 банков

Национальный банк по результатам ежегодного пересмотра показателей деятельности банков по установленным критериям подтвердил статус системной важности для 15 учреждений, которые были в этом списке в 2023 году.

Фактическое собрание по налогу на роскошь: выросло за 2023 год, но сократилось по сравнению с довоенным периодом — ГНС

2023 налоговые сборы по транспортному налогу или налогу на роскошь выросли на 55% — со 103,5 млн грн до 160,5 млн грн, однако заметно сократились по сравнению с периодом до введения в Украине военного положения — в 1,7 раза меньше показателя 2019 года. Данные по фактическим налоговым поступлениям «Минфина» предоставил директор Департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Александр Корчевный.