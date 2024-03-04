Правительство в 2024 году прогнозирует рост ВВП на 5%

По итогам 2023 года показатель ВВП в Украине вырос на 5,6%, в 2024 году правительство рассчитывает на 5% рост. Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

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Что прогнозирует Кабмин

«Мы имеем за прошлый год 5,6% роста ВВП. Рассчитываем до 5% роста в этом году. Конечно, по сравнению с 30% потерь территории, экономики, ВВП это относительно небольшие цифры, но это цифры роста. Это помогает нам, в том числе финансировать и армию, и все социальные платежи», — сказал он.

Премьер напомнил, что на армию в государственном бюджете в 2024 году предусмотрено 1,7 трлн грн, что составляет половину расходов, которые Украина должна обеспечивать внутренним ресурсом. Остальные расходы обеспечиваются благодаря помощи наших партнеров.

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«Поэтому наша задача — оптимизировать нашу экономику таким образом, чтобы бюджет государства рос, ВВП рос. В прошлом году мы получили больше налогов, чем ожидали, за что я благодарю наш бизнес», — отметил глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что Украина продолжает в полной мере выполнять свои социальные обязательства и финансировать все социальные выплаты, в частности пенсии, которые с 1 марта были проиндексированы на 8%.

«Все будет вовремя — индексация и выплаты. И все остальные социальные обязательства, а это более 30, Украина выполняет в полной мере. Мы не задерживаем социальные выплаты, и весь спектр „социалки“ выполняется, несмотря на войну», — сказал он.

В 2024 году в бюджете на соцзащиту населения заложено 469 млрд грн, не считая часть собранного ЕСВ, который идет в Пенсионный фонд Украины.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», в Минэкономики спрогнозировали в 2024 году рост ВВП Украины на 4,6% и инвестиций — на 29,6%.