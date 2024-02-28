ЕС направит доходы от замороженных активов россии на закупку оружия для Украины — фон дер Ляен
Доходы от активов рф пойдут на оружие для Украины, госдолг уменьшился, биткоин пересек $60 тыс: главное за 28 февраля
Европейский Союз направит доходы от находящихся в европейских банковских учреждениях российских финансовых активов для коллективной закупки оружия для Украины. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
Уменьшение внешнего финансирования повлияло на сокращение госдолга в январе на 31 миллиард
Государственный долг Украины стал меньше в январе на 31 млрд, в первую очередь из-за того, что наше государство в этом месяце недополучило внешнее финансирование.
Биткоин пересек отметку в $60 тысяч. Капитализация крипторинка достигла $2,23 триллиона
Биткоин 28 февраля пересек отметку в $60 тыс, чем обновил максимум с конца 2021 года. Капитализация крипторинка достигла $2,23 триллиона.
Украина получила $760 миллионов гранта от Японии и Норвегии
В общий фонд госбюджета Украины поступило $760 млн на безвозвратной основе как второй грант Шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).
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