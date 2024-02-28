Доходы от активов рф пойдут на оружие для Украины, госдолг уменьшился, биткоин пересек $60 тыс: главное за 28 февраля

Европейский Союз направит доходы от находящихся в европейских банковских учреждениях российских финансовых активов для коллективной закупки оружия для Украины. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Уменьшение внешнего финансирования повлияло на сокращение госдолга в январе на 31 миллиард

Государственный долг Украины стал меньше в январе на 31 млрд, в первую очередь из-за того, что наше государство в этом месяце недополучило внешнее финансирование.

Биткоин пересек отметку в $60 тысяч. Капитализация крипторинка достигла $2,23 триллиона