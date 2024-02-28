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28 февраля 2024, 14:07 Читати українською

Украина получила $760 миллионов гранта от Японии и Норвегии

В общий фонд госбюджета Украины поступило $760 млн на безвозвратной основе как второй грант Шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В общий фонд госбюджета Украины поступило $760 млн на безвозвратной основе как второй грант Шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).
Фото: pixabay.com

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Объем дополнительного финансирования состоит из грантов правительств Японии и Норвегии ($465 млн и $295 млн соответственно).

Куда направят средства

Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности:

  • пенсионные выплаты,
  • выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС),
  • оплату труда педагогов.

«С начала полномасштабного вторжения правительства Японии и Норвегии неоднократно демонстрировали Украине свою непоколебимую поддержку и солидарность. Помощь международных партнеров критически важна для финансирования социальной сферы Украины во время войны. Благодарен партнерам за готовность помогать и активно сотрудничать в решающее для Украины время», — подчеркнул Министр финансов Украины Сергей Марченко.

В 2024 году Украина получила уже около $1,2 млрд. внешней финансовой помощи от доноров через проекты Всемирного банка. Из них почти 75% - гранты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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