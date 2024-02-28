Биткоин пересек отметку в $60 тысяч. Капитализация крипторинка достигла $2,23 триллиона

Биткоин 28 февраля пересек отметку в $60 тыс, чем обновил максимум с конца 2021 года. Капитализация крипторинка достигла $2,23 триллиона.

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К моменту написания новости, стоимость BTC составляла $60,353. Биткоин таким образом приближается к своему историческому максимуму в $68,789 тысячи, который достиг 10 ноября 2021 года.

За первой криптовалютой растут и альтоины. Стоимость Ethereum составляет $3,348, что является максимумом с марта 2022 года.