Электронный кабинет военнообязанного готов наполовину — Минобороны

Разработка электронного кабинета призывника, который должен появиться на базе реестра военнообязанных Оберег , готова на 40−50%. Об этом в интервью Forbes сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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В январе Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 10062, который сейчас находится на подписи у президента Владимира Зеленского. Он предусматривает создание кабинета военнообязанного.

«После подписания законопроекта нам достаточно будет около двух месяцев, чтобы финально его развернуть», — сказала Черногоренко.

В кабинете будет также доступен сертификат защитника. Это рабочее название для выписки из реестра «Оберег» о военнообязанном.

«Он будет выгружаться в его кабинете и будет выглядеть как электронный документ с QR-кодом, похожий на COVID-сертификат», — отметила Черногоренко.

Напомним

Ранее Черногоренко заявляла, что электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале второго квартала 2024 года.

Будут ли в электронном кабинете повестки

Черногоренко не ответила прямо на вопрос, будут ли в электронном кабинете военнообязанного повестки.

«Повестки — это вопрос, который будет рассматриваться в рамках так называемого „мобилизационного“ закона», — отметила она.