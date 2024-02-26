Главное за понедельник: банки увеличили ввоз долларов и евро, прогноз курса валют на неделю

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2024 года, составил $1,864 млрд. Это максимальный объем с февраля 2014 года ($3,208 млрд). При этом банки ввезли за январь $1,623 млрд и евро на $235 млн в эквиваленте.

Польские перевозчики с 1 марта планируют возобновить протесты на границе с Украиной

Польские перевозчики планируют с 1 марта возобновить протесты на границе с Украиной. Их акции были приостановлены в январе этого года.

Прогноз курса доллара и евро на 26 февраля — 1 марта: на чем сыграют спекулянты