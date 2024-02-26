Главное за понедельник: банки увеличили ввоз долларов и евро, прогноз курса валют на неделю
Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2024 года, составил $1,864 млрд. Это максимальный объем с февраля 2014 года ($3,208 млрд). При этом банки ввезли за январь $1,623 млрд и евро на $235 млн в эквиваленте.
Польские перевозчики с 1 марта планируют возобновить протесты на границе с Украиной
Польские перевозчики планируют с 1 марта возобновить протесты на границе с Украиной. Их акции были приостановлены в январе этого года.
Прогноз курса доллара и евро на 26 февраля — 1 марта: на чем сыграют спекулянты
Конец февраля и начало марта на валютном рынке Украины будут напряженными. Причем как на межбанке, так и на наличном рынке. Теперь подробнее о том, какие факторы будут формировать курсовые тренды на этой неделе и какие ценники на основные валюты выставят кассы банков и обменники финкомпаний.
Как Nvidia за день подорожала на $220 млрд и кто оставит ее сверхприбылей
Короткая рабочая неделя на американских рынках принесла немало новостей и событий. Главные — отчет Nvidia, которую аналитики Goldman Sachs уже окрестили «важнейшей компанией в мире», а также публикация протокола предыдущего заседания ФРС. На этих новостях индекс NASDAQ-100 прибавил 0,52%, S&P 500 — 1,16%.
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