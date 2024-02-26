Польские перевозчики планируют с 1 марта возобновить протесты на границе с Украиной. Их акции были приостановлены в январе этого года. Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на организаторов.
Польские перевозчики с 1 марта планируют возобновить протесты на границе с Украиной
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Что известно
Так, перевозчики из Люблинского и Подкарпатского воеводств хотят присоединиться к блокированию переходов «Гребенное — Рава-Русская», «Дорогуск — Ягодин», «Корчева — Краковец», и, возможно, «Медика — Шегини».
Перевозчики жалуются, что украинцы вытесняют их с рынка. С ноября 2023 г. они требуют возобновить обязанность перевозчиков из Украины иметь разрешительные документы на перевозку.
Предыстория
Как писал «Минфин», с 6 ноября 2023 г. польские перевозчики начали протесты на границе с Украиной. Уже 16 января граница была разблокирована после подписания соглашения между перевозчиками и польским правительством.
Протестующие требовали запретить регистрацию в Польше транспортных компаний с иностранным капиталом, в результате чего польских предпринимателей вытесняют с рынка. Также они требуют возобновления разрешений на въезд в Евросоюз для украинских перевозчиков и улучшения обслуживания на границе.
Комментарии - 1
Сам читал в оригинале эту новость, думал что что-то не понял! Но такое требование это просто бред! Или польские журналисты сами не понимаю что пишут (научились у нас)
Да в той же «газете» есть и другая новость — Na przejściu granicznym z Niemcami w Świecku trwa protest rolników. Do godziny 13 ma potrwać rolnicza blokada autostrady A2 w rejonie przejścia. Początkowo rolnicy zapowiadali aż miesięczny protest w tym miejscu.
https://www.rmf24.pl/regiony/news-rolnicy-protestuja-na-przejsciu-z-niemcami-w-swiecku,nId,7354813#crp_state=1
На границе с Германией в Свецко проходит протест фермеров. Сельскохозяйственная блокада автомагистрали А2 в районе переезда продлится до 13:00. Первоначально фермеры объявили в этом месте месячную акцию протеста.
...«Мы ждем премьер-министра», — гласит один из баннеров, развешанных на сельхозтехнике. «Политика ЕС губит фермера» — это еще один лозунг, подготовленный протестующими.