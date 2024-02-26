Польские перевозчики с 1 марта планируют возобновить протесты на границе с Украиной

Польские перевозчики планируют с 1 марта возобновить протесты на границе с Украиной. Их акции были приостановлены в январе этого года. Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на организаторов.

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Что известно

Так, перевозчики из Люблинского и Подкарпатского воеводств хотят присоединиться к блокированию переходов «Гребенное — Рава-Русская», «Дорогуск — Ягодин», «Корчева — Краковец», и, возможно, «Медика — Шегини».

Перевозчики жалуются, что украинцы вытесняют их с рынка. С ноября 2023 г. они требуют возобновить обязанность перевозчиков из Украины иметь разрешительные документы на перевозку.

Предыстория

Как писал «Минфин», с 6 ноября 2023 г. польские перевозчики начали протесты на границе с Украиной. Уже 16 января граница была разблокирована после подписания соглашения между перевозчиками и польским правительством.

Протестующие требовали запретить регистрацию в Польше транспортных компаний с иностранным капиталом, в результате чего польских предпринимателей вытесняют с рынка. Также они требуют возобновления разрешений на въезд в Евросоюз для украинских перевозчиков и улучшения обслуживания на границе.