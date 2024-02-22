Главное за четверг: Доступ госорганов к банковским картам, индексация пенсий и 50 млрд евро для Украины

Нацбанк предлагает для общественного обсуждения изменения к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 14 июля 2006 года № 267.

Индексация пенсий: Минсоцполитики предлагает проиндексировать на 7,9%, а не на 13%

Министерство социальной политики рассчитало коэффициент индексации пенсий с 1 марта 2024 года — выплаты увеличат на 7,9%. Соответствующий проект постановления Кабинета Министров обнародовал СПО объединений профсоюзов.

Комитеты Европарламента поддержали решение о макрофине на 50 млрд евро для Украины

Профильные комитеты Европарламента поддержали решение о создании многолетней программы финансовой помощи для Украины на 50 млрд евро.

Недвижимость Бали: как безопасно инвестировать в недвижимость, имея всего $10 000

Сегодня украинцев отовсюду призывают вкладывать в недвижимость Бали. Мол, здесь одна из самых высоких, по сравнению с другими локациями, возвратность инвестиционных вложений. На самом ли деле это направление настолько прибыльно, и к каким рискам должен быть готов инвестор, расскажет «Минфин».

Цена на золото весной 2024: стоит ли его покупать, даже если новые рекорды будут нескоро

Средняя цена на золото в 2023 году, по данным Всемирного совета по золоту, составила $1 940,54 за унцию. В декабре 2023 года она повысилась до исторического максимума в $2151 за унцию. И это может быть не последний рекорд. Почему так подорожало золото, стоит ли добавлять его в портфель, даже если максимумы желтый металл обновит нескоро?