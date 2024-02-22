Минфин - Курсы валют Украины

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22 февраля 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Доступ госорганов к банковским картам, индексация пенсий и 50 млрд евро для Украины

НБУ хочет предоставить госорганам доступ к номерам банковских карт клиентов

Нацбанк предлагает для общественного обсуждения изменения к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 14 июля 2006 года № 267.

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Сегодня украинцев отовсюду призывают вкладывать в недвижимость Бали. Мол, здесь одна из самых высоких, по сравнению с другими локациями, возвратность инвестиционных вложений. На самом ли деле это направление настолько прибыльно, и к каким рискам должен быть готов инвестор, расскажет «Минфин».

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Источник: Минфин
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