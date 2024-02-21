Главное за среду: НБУ изменил валютные правила для бизнеса, новые санкции против россии

Национальный банк с 21 февраля изменяет отдельные правила работы с валютой для бизнеса, которые призваны предотвратить отток капитала. Об этом говорится в сообщении регулятора.

По итогам 20 проверок банкам доначислено 7,8 млрд грн налогов и уменьшен задекларированный убыток на 4,1 млрд — ГНС

Органы Государственной налоговой службы Украины в 2023 году провели 20 выездных проверок банков, в ходе которых было доначислено 7,8 млрд грн, а задекларированные убытки сокращены на 4,1 млрд грн.

Послы ЕС одобрили 13-й пакет санкций против россии

Постоянные представители ЕС дали согласие на одобрение 13-го пакета санкций против россии, который должен быть окончательно утвержден ко второй годовщине российского вторжения в Украину.

Турция: инфляция более 60%, нацвалюта продолжает падение, почему страну любит инвестор

В последние годы Турция уверенно лидирует в Европе по темпам инфляции и падению национальной валюты. Даже Украина во время полномасштабной войны демонстрирует лучшие финансовые показатели.