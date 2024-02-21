По итогам 20 проверок банкам доначислено 7,8 млрд грн налогов и уменьшено задекларированный убыток на 4,1 млрд — ГНС

Органы Государственной налоговой службы Украины в 2023 году провели 20 выездных проверок банков, в ходе которых было доначислено 7,8 млрд грн, а задекларированные убытки сокращены на 4,1 млрд грн. Об этом «Минфину» сообщила директор Департамента налогообложения юридических лиц ГНС Татьяна Гречана.

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«В течение 2023 года проведено 20 документальных выездных проверок банковских учреждений. По результатам проверок доначислено всего 7 785,6 млн грн и уменьшено отрицательное значение объекта налогообложения на общую сумму 4 117,3 млн грн», — сообщила она.

За что налоговая штрафовала банки

Татьяна Гречаная также назвала основные нарушения банков, установленные в ходе проверок:

Правильность формирования страховых резервов. Банками формируется резерв в размере 70−100% от суммы задолженности при позитивной кредитной истории заемщика.

Расходы, связанные с поиском клиентов. Банками заключаются договоры с компаниями и физлицами-предпринимателями, которые осуществляют поиск и привлечение клиентов для заключения кредитных и депозитных договоров, хотя клиенты принимали решения о заключении договоров с банком самостоятельно, то есть без привлечения посреднических компаний.

Сообщения об открытии/закрытии счетов клиентам. Банками несвоевременно предоставляются сообщения об открытии/закрытии счетов клиентам.

Регистрация налоговых накладных. В ходе проверки устанавливаются факты несвоевременной регистрации налоговых накладных.

Отчеты FATCA. Подотчетные финансовые учреждения не придерживаются требования по подаче отчетов о счетах в соответствии с Соглашением между правительствами Украины и США. В соответствии с п. 118,4 ст. 118 Налогового кодекса непредоставление отчета влечет за собой наложение штрафа в 100 размеров минимальной зарплаты, установленном на 1 января отчетного (налогового) года.

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Также Татьяна Гречана уточнила, что по одному из банков, который находился в реестре НБУ на 1 октября 2023 года (всего 63 структуры), был зафиксирован налоговый долг в размере 77,550 тыс. грн. Название банка не уточняется.

Когда финансисты заплатят налог на прибыль по новой ставке

В ГНС напомнили, что после вступления в силу закона № 3474 банки должны за 2023 год уплатить налог на прибыль по общей ставке 50%.

«Налоговые декларации, кроме случаев, предусмотренных Налоговым кодексом, подаются за базовый отчетный (налоговый) период, который равняется календарному году для плательщиков налога на прибыль (в том числе плательщиков части чистой прибыли (дохода)), для налоговой декларации (в том числе расчета части чистой прибыли (дохода), дивидендов на государственную часть), которая рассчитывается нарастающим итогом за год, — в течение 60 календарных дней после последнего календарного дня отчетного (налогового) года», — объяснила Гречана.

А еще добавила граничный срок подачи декларации по налогу на прибыль предприятий за 2023 год — 29 февраля 2024 года. После чего у налогоплательщиков есть 10 дней на фактическую уплату налога.

Напомним, что ранее председатель парламентского комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что в 2023 году украинские банки в 10 раз нарастили платежи по налогу на прибыль (в сравнении с 2022-м), и уплатили в госбюджет 73,5 млрд грн.