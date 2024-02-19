Второй год войны: Число официальных миллионеров в Украине выросло на 16%
Главное за понедельник: в Украине стало больше миллионеров, правительство думает над введением новых налогов
Доходы в размере более 1 миллиона гривен в прошлом году задекларировали 12 374 человека, за год количество официальных миллионеров выросло на 16%. Всего в прошлом году украинцы подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах за 2022 год. Сумма задекларированного дохода составила 147,92 млрд гривен.
Топ-5 плательщиков налога на прибыль в банковской сфере
За прошлый год банк банкам начислен рекордный объем налога на прибыль по повышенной ставке 50% на сумму 73,5 млрд. грн.
Кабмин может ввести новые налоги для финансирования армии
Кабинет министров и представители профильных комитетов Верховной Рады обсуждают план увеличения доходов бюджета на 0,5% ВВП, который Украина должна презентовать в рамках программы с Международным валютным фондом. Этот план предполагает введение ряда новых налогов.
Курс валют на 19−23 февраля: почему покупка доллара и евро на этой неделе обойдется дороже
Эта неделя на валютном рынке Украины будет интересна, и во многом определит курсовой тренд до конца февраля. В пользу гривны сыграют несколько факторов.
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