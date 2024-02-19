Главное за понедельник: в Украине стало больше миллионеров, правительство думает над введением новых налогов

Доходы в размере более 1 миллиона гривен в прошлом году задекларировали 12 374 человека, за год количество официальных миллионеров выросло на 16%. Всего в прошлом году украинцы подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах за 2022 год. Сумма задекларированного дохода составила 147,92 млрд гривен.

Топ-5 плательщиков налога на прибыль в банковской сфере

За прошлый год банк банкам начислен рекордный объем налога на прибыль по повышенной ставке 50% на сумму 73,5 млрд. грн.

Кабмин может ввести новые налоги для финансирования армии

Кабинет министров и представители профильных комитетов Верховной Рады обсуждают план увеличения доходов бюджета на 0,5% ВВП, который Украина должна презентовать в рамках программы с Международным валютным фондом. Этот план предполагает введение ряда новых налогов.

Курс валют на 19−23 февраля: почему покупка доллара и евро на этой неделе обойдется дороже