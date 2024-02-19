За прошлый год банк банкам начислен рекордный объем налога на прибыль по повышенной ставке 50% на сумму 73,5 млрд грн. Об этом написал в телеграм-канале глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.
Топ-5 плательщиков налога на прибыль в банковской сфере
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Топ-5 плательщиков налога на прибыль в банковской сфере:
- Приватбанк — 35 млрд грн.
- Райффайзен Банк — 4,95 млрд грн.
- Ощадбанк — 4,75 млрд грн.
- ПУМБ — 4,28 млрд грн.
- Укрсиббанк — 4,25 млрд грн.
57% налога на прибыль по банковской системе начислено государственным банкам.
«Напомню, госбанки также дополнительно уплатят в госбюджет дивиденды как часть своей чистой прибыли за 2023 год по базовому нормативу не менее 80% (исключение для Ощада — 30%)», — написал Гетманцев.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что платежеспособные банки в 2023 году по предварительным данным, к подтверждению годовым аудитом, получили 86,5 млрд грн чистой прибыли. Это почти в четыре раза выше показателя за 2022 год и на 12% выше результатов 2021 года, до полномасштабного вторжения.
Источник: Минфин
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