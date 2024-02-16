Зеленский подписал соглашение о безопасности с Германией. Далее едет в Париж

Владимир Зеленский подписал с канцлером Германии Олафом Шольцем соглашение о безопасности, предусматривающее дальнейшую поддержку в борьбе с россией сейчас и в будущем. После этого президент Украины отправится в Париж, где подпишут аналогичный документ с Еммануелем Макроном. Об этом пишет Associated Press.

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Как отмечает издание, Киев работает над укреплением поддержки Запада почти через два года после начала войны с россией.

С Шольцом Зеленский встретился в Берлине. В этом году Германия предоставит военную помощь более 7 миллиардов евро.

После подписания они вместе планировали отправиться во Францию для встречи с Еммануелем Макроном.

Ранее двустороннее соглашение о безопасности Украина подписала с Великобританией — оно рассчитано на 10 лет.

«Похоже, что договоренности о безопасности направлены, прежде всего, на то, чтобы показать долгосрочную солидарность, поскольку Украина перешла к обороне в войне», — пишет издание.

Французский чиновник, анонимно, сообщил, что соглашение с Украиной будет включать в себя финансовую поддержку, а также военные обязательства и договоренности в сфере безопасности.

Британско-украинское соглашение призвано помочь построить украинское оборонное производство и оказать «скорую и устойчивую помощь в безопасности», если россия снова нападет.

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