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16 февраля 2024, 15:56 Читати українською

Зеленский подписал соглашение о безопасности с Германией. Далее едет в Париж

Владимир Зеленский подписал с канцлером Германии Олафом Шольцем соглашение о безопасности, предусматривающее дальнейшую поддержку в борьбе с россией сейчас и в будущем. После этого президент Украины отправится в Париж, где подпишут аналогичный документ с Еммануелем Макроном. Об этом пишет Associated Press.

Владимир Зеленский подписал с канцлером Германии Олафом Шольцем соглашение о безопасности, предусматривающее дальнейшую поддержку в борьбе с россией сейчас и в будущем.
Фото: пресс-служба ОП

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Как отмечает издание, Киев работает над укреплением поддержки Запада почти через два года после начала войны с россией.

С Шольцом Зеленский встретился в Берлине. В этом году Германия предоставит военную помощь более 7 миллиардов евро.

После подписания они вместе планировали отправиться во Францию для встречи с Еммануелем Макроном.

Ранее двустороннее соглашение о безопасности Украина подписала с Великобританией — оно рассчитано на 10 лет.

«Похоже, что договоренности о безопасности направлены, прежде всего, на то, чтобы показать долгосрочную солидарность, поскольку Украина перешла к обороне в войне», — пишет издание.

Французский чиновник, анонимно, сообщил, что соглашение с Украиной будет включать в себя финансовую поддержку, а также военные обязательства и договоренности в сфере безопасности.

Британско-украинское соглашение призвано помочь построить украинское оборонное производство и оказать «скорую и устойчивую помощь в безопасности», если россия снова нападет.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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Робин Гуд
Робин Гуд
16 февраля 2024, 16:18
#
Цитата с «Украинской Правды»:

Угода, опублікована на сайті ОП, складається з восьми розділів. У ній немає згадок ні про безпекові запевнення, ні про безпекові зобов’язання, на чому наполягає Україна у діалозі з партнерами, натомість ідеться про безпекову співпрацю.

«Німеччина має намір надавати непохитну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти Україні захистити себе, відновити територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів, забезпечити її вільне та демократичне майбутнє», — йдеться у тексті угоди.

Всё что нужно знать об этих «соглашениях» с Великобританией, Германией и вероятно с Францией по поводу так называемых «гарантиях безопасности». Если выразить другими словами: по сути на бумаге выразили некую солидарность, чтобы тем самым подтвердить то что уже сейчас делают (помогают как хотят/могут) — но не обязывающую ни к чему — ни поставить гарантированно оружие, ни выделения денег, ни тем более чтобы немецкий/британский солдат воевал в Украине. То есть — сколько захотят и когда захотят — может быть помогут, например какой-то раз могут 5000 касок прислать (или нее прислать) :)

Но, конечно же, сейчас Зеленский и украинские СМИ будут предподносить как величающую перемогу и рассказывать всем, как будто бы Украину уже взяли в союз подобный НАТО, только с отдельными странами.

А на деле такая «бумажка» пожалуй даже ещё меньший смысл имеет, чем Будапештский меморандум: там хоть упрекнуть можно было страны за нарушение обязательств.
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Бедный папа
Бедный папа
16 февраля 2024, 17:03
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> хоть упрекнуть можно было страны за нарушение обязательств

им очень стыдно
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Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
16 февраля 2024, 17:32
#
При наличии территориального конфликта с ядерной державой никакого НАТО или даже индивидуальных оборонных обязательств никакая страна Украине не даст, т.к. по факту это вступление в войну с Россией на стороне Украины, а не поставки оружия.

Вообще говоря, в таких раскладах есть только один аналог — соглашение США с Тайванем. Важный момент, что кроме США никто его не подписал из НАТО, не говоря о самом НАТО. Есть еще деликатные моменты. Вообще-то как условие данного соглашение США … выгнали Тайвань из ООН и отказались официально признавать его суверенитет. Это было сделано США для улучшения отношений с «врагом» Китаем.

Соглашение с Тайванем имеет положение как «стратегическая неопределенность», т.к. США несмотря на некоторые поставки оружия не гарантируют никак вступление в войну на стороне Тайваня.

Касательно оружия же сейчас вопрос все больше будет уходить в плоскость ПВО. На фронте будут стычки, но двигаться он будет медленно. Однако будут массированные перестрелки сторон дронами и ракетами. В части ПРО тут могут помочь только США. Денег на деле недостаточно, нужно еще политическое решение из США. Поэтому основное — это следить за шашнями в Конгрессе.
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Prya
Prya
16 февраля 2024, 16:41
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Отличные новости! Ждём еще
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Prya
Prya
16 февраля 2024, 17:15
#
Разом до Перемоги!
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