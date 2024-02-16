В Украину поступило $50 миллионов от Японии на восстановление жилья

В украинский бюджет поступила часть средств гранта в $49,4 млн. от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей». Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Отмечается, что средства направят на возмещение расходов бюджета, использованных на компенсации владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, которые в результате войны получили умеренные повреждения и не нуждаются в капитальном ремонте.

Проект будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления.

Также в ближайшее время Украина ожидает финансирования от правительств Японии и Норвегии через еще один проект Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).

Будущее финансирование частично компенсирует расходы госбюджета Украины на выплаты учителям, работникам служб первого реагирования и пенсионные выплаты.

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