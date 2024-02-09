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9 февраля 2024, 8:17 Читати українською

Лучший отзыв января: как Ощад предложил своему новому клиенту искать незнакомого ему человека

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в январе. Им стал пользователь под ником BepTokc, который рассказал о своих проблемах при попытке зарегистрировать свой мобильный номер в качестве финансового в Ощадбанке. Его опыт может быть полезен и другим читателям «Минфина».

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в январе.

Автор отзыва рассказал, что стал клиентом Ощадбанка, но при регистрации оказалось, что он не может свой номер телефона, которым пользуется уже много лет, указать как финансовый.

«…без моего ведома (телефонный номер у меня единственного — я узнавал у Оператора Киевстар, и они говорят я единственный владелец телефонного номера и предыдущих не было) мой телефонный номер уже присвоен какому-то Яремкиву Руслану Владимировичу», — пишет пользователь.

Он удивляется, как такое могло случиться. Ведь при регистрации на финансовый номер, указываемый клиентом, должно прийти сообщение с кодом подтверждения. Ему же никогда не поступало ни одного запроса.

Однако такие доводы не были приняты во внимание работниками банков, а предложенный ими вариант решения проблемы оказался довольно оригинальным.

«…мне было сказано — искать этого яремкива, приходить с ним в отделение и снимать мой же телефонный номер с регистрации по его клиентской записи. Шедеврально», — возмущается автор отзыва.

Он совершенно не соглашается с попыткой банка переложить ответственность на клиента, заставляя его самостоятельно искать незнакомого человека. Пользователь предупреждает: если его проблема не будет решена, он готов обратиться в суд.

Как комментирует ситуацию банк

В Ощадбанке «Минфину» сообщили, что дублирование финансового номера другим лицом невозможно: случай пользователя BepTokc, когда он не смог указать тот же номер, который уже закреплен за другим клиентом, тому яркое подтверждение.

«Такое могло случиться только в случае, если раньше другой клиент при открытии счета в нашем банке указал именно этот номер телефона как свой финансовый», — объясняют в пресс-службе Ощада.

Для решения проблемы в банке рекомендуют клиенту позвонить именно с этого номера в контакт-центр Ощада. Оператор зафиксирует соответствующее обращение и передаст в работу соответствующим подразделениям банка.

На вопрос, существует ли вообще способ обезопаситься от дублирования номера, в банке не ответили. Не видят какого-нибудь универсального решения и юристы.

«Проблема есть, но эффективно не решается, разве что покупка контрактного номера и общения с оператором», — комментирует Виктор Мороз, управляющий партнер адвокатского объединения «Suprema Lex».

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

  • Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.
  • Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.
  • В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.
  • Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+30
bonv
bonv
9 февраля 2024, 11:07
#
Банкам плювати на своїх клієнтів.
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