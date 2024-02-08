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8 февраля 2024, 18:15 Читати українською

В какой валюте украинцы хранят сбережения и в каких банках

В начале 2024 украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1 трлн 234,8 млрд гривен. Несмотря на очень низкие ставки, 35,5% вкладов было в иностранной валюте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

В начале 2024 украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1 трлн 234,8 млрд гривен.
Фото:depositphotos

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В какой валюте хранят вклады

По данным НБУ, на 1 января 2024 года в 63 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 67,7 млн вкладов.

Большинство вкладов было в гривне: 57,9 млн вкладов на 796 млрд гривен. В валюте было 9,8 млн вкладов на сумму 438 млрд гривен.

При этом процентные ставки по депозитам существенно разнятся. Если в декабре 2023 года банки платили по гривневым вкладам в среднем 11,7% годовых, то по валютным депозитам банки давали только 1,0% годовых.

Читайте также: Снова 18% плюс: мелкие банки начинают играть назад снижение депозитных ставок

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном Приватбанке — 464,1 млрд гривен. Количество вкладчиков — 24,2 млн.

На втором месте государственный Ощад — 12,8 млн вкладчиков, сумма — 192,7 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк — 8 млн вкладчиков, сумма — 85,5 млрд гривен.

Далее следуют банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк — количество вкладчиков — 3,0 млн, сумма — 85,5 млрд гривен и УкрСиббанк — количество вкладчиков — 2,1 млн, сумма — 58,8 млрд гривен.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
8 февраля 2024, 18:43
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Если бы банки выполняли законы, то хранили бы в банках, а так наличка или крипта
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matroskin
matroskin
8 февраля 2024, 19:20
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Если б Вы уплатили с них налоги, то можно и нести в банк (хотя профит там так себе), а так да- наличка или крипта. В банк сейчас стремно нести миллион, по жизни «безработному» человеку, которому «должны все» а он «никому ничего не должен».
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Dmitrik7
Dmitrik7
8 февраля 2024, 19:56
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«Незважаючи на дуже низькі ставки, 35,5% вкладів були в іноземній валюті»

А сейчас, без ансамБля, местный весельчак Алёша из 2006 го, споёт нам песню «Как же хорошо, что я в гривне» :)

Пой, Леха!
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