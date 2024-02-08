В начале 2024 украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1 трлн 234,8 млрд гривен. Несмотря на очень низкие ставки, 35,5% вкладов было в иностранной валюте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
В какой валюте украинцы хранят сбережения и в каких банках
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
В какой валюте хранят вклады
По данным НБУ, на 1 января 2024 года в 63 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 67,7 млн вкладов.
Большинство вкладов было в гривне: 57,9 млн вкладов на 796 млрд гривен. В валюте было 9,8 млн вкладов на сумму 438 млрд гривен.
При этом процентные ставки по депозитам существенно разнятся. Если в декабре 2023 года банки платили по гривневым вкладам в среднем 11,7% годовых, то по валютным депозитам банки давали только 1,0% годовых.
Читайте также: Снова 18% плюс: мелкие банки начинают играть назад снижение депозитных ставок
Рейтинг банков по вкладам
По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном Приватбанке — 464,1 млрд гривен. Количество вкладчиков — 24,2 млн.
На втором месте государственный Ощад — 12,8 млн вкладчиков, сумма — 192,7 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк — 8 млн вкладчиков, сумма — 85,5 млрд гривен.
Далее следуют банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк — количество вкладчиков — 3,0 млн, сумма — 85,5 млрд гривен и УкрСиббанк — количество вкладчиков — 2,1 млн, сумма — 58,8 млрд гривен.
Комментарии - 3
А сейчас, без ансамБля, местный весельчак Алёша из 2006 го, споёт нам песню «Как же хорошо, что я в гривне» :)
Пой, Леха!