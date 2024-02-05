Главное за 5 февраля: законопроект в США про помощь Украине, увеличение дивидендов в бюджет для госпредприятий

Сенат США опубликовал новый законопроект о дополнительном финансировании, объединяющем выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США. Законопроект предусматривает ассигнование в части помощи Украине в размере $60 млрд.

Правительство увеличило уровень дивидендов в бюджет до 80% для госпредприятий

Кабинет Министров определил базовый норматив отчисления на уровне 80% для государственных предприятий.

В январе дефицит госбюджета снизился почти в 20 раз

Доходы государственного бюджета в январе 2024 составили 154,2 млрд грн. Расходы составили 169,3 млрд. грн. В итоге за январь государственный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 14,9 млрд грн, в декабре было 285 млрд грн и 145,1 млрд грн в ноябре.

Евро скакнул и откатился: стоит ли ожидать новых сюрпризов на этой неделе