Правительство увеличило уровень дивидендов в бюджет до 80% для госпредприятий

Как будут отчисляться

Базовый норматив отчисления доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов для предприятий, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, должен составлять 80% от результатов хозяйственной деятельности в 2023 году. Это также касается хозяйственных предприятий, 50% и более акций которых принадлежит предприятиям со 100% долей государства, в том числе дочерних предприятий.

Соответствующее решение правительства утвердили на заседании Кабинета министров в пятницу, 2 февраля.

Отмечается, что предприятия по собственной инициативе могут перечислять в бюджет и большую долю.

Также правительство отдельно установило нормативы отчислений для:

НАК «Нафтогаз Украины» на уровне 95%;

Ощадбанк и Украинская финансовая жилищная компания — 30%;

Укрнафта — 30% при условии, что 50% прибыли будут направлены на капитальные инвестиции, утвержденные Правительством в финплане компании на 2024 год;

Украинское Дунайское пароходство — 30%, при направлении 50% прибыли на обновление флота и развитие производственных мощностей Килийского судостроительно-судоремонтного завода;

Укрзализныця — 50%, при условии, что 30% прибыли направят на финансирование капитальных инвестиций, утвержденных в консолидированном финансовом плане на 2024 год, реконструкцию критической железнодорожной инфраструктуры и обновление подвижного состава.

Государственный бюджет на 2024 год предусматривает поступление части чистой прибыли и дивидендов от предприятий в государственной собственности более чем на 66 млрд грн. По словам замминистра экономики Алексея Соболева, эти деньги позволят профинансировать потребности государства, в том числе и оборону.